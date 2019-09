Las miradas transparentes de Pepe Cano

Pepe Cano es un conocido pintor de La Línea con una amplia trayectoria en la pintura de la provincia. Su lenguaje artístico goza de una gran personalidad, habiendo creado una particular iconografía donde se recrea una humanidad mediata pero muy reconocible. Una humanidad que lleva consigo una serie de actitudes sociales que potencian ese surrealismo reinante en esta existencia cotidiana que descubre asuntos extravagantes que mueven a la sonrisa.

Los personajes de Pepe Cano provocan sentimientos encontrados, acentúan los ejercicios extravagantes de la sociedad, son entrañables a la par que enigmáticos, portan elementos extraídos del entono que aumentan ese dispar realismo donde la ironía juega un papel importante. Sus pinturas recrean una humanidad amable, sin reveses y especialmente reconocible.

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ inaugurará este jueves, 12 de septiembre, a las 20 horas, una exposición con parte de esa humanidad creada por Pepe Cano, que debuta en esta sala. Una cita que va a servir para sonsacar los jocosos, festivos y beneficiosos sentimientos del espectador. Un frente a frente con los personajes de Pepe Cano, que miran sin juzgar a quien les observa.

Colorido potente, de pies a cabeza, 15 obras de reciente creación que hablan directamente a los ojos. Un frente a frente con miradas transparentes, “personajes que tienen mucha expresividad en la mirada, dicen mucho con ellas. Ojos claros, verdes y azules, que me parecen más plásticos. Para mí la mirada en el cuadro lo debe decir todo”, asegura el autor.

Cuadros de fácil lectura, de los que el espectador crea su propia historia. “A veces me pongo detrás del público para escuchar lo que opinan, cómo conectan con la pintura, y en ocasiones lo que dicen no tiene nada que ver con lo que yo pretendía, y eso me gusta, me sorprende. Son personajes que miran directamente y muchos de ellos están sacados de la calle, y cosas que pasan desapercibidas porque además de ver hay que mirar, detenerse”, concluye.

La muestra ‘Pintura de Pepe Cano’ se podrá visitar hasta el próximo 10 de octubre, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, de lunes a viernes.