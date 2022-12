Una moderna iconografía mediata

Sofía González Galería Berlín

SEVILLA

Siempre me ha interesado el arte de los más jóvenes. En ellos está el futuro de todo. Esto que debería ser, auténticamente, de Perogrullo; en lo artístico no siempre se lleva a la práctica ni se tiene en cuenta todo lo que sería lógico porque se está más interesado en consolidar aquello que lleva tiempo siendo realidad y sólo existe una verdadera preocupación por los que están empezando cuando éstos demuestran, desde el principio, que su trabajo no tiene vuelta de hoja y goza de una contundencia artística, unánimemente, avalada por todos.

El mundo del arte es tremendamente veleidoso y los que lo manejan muchísimo más; o no existe una preocupación absoluta por los que son nuevos o los santones poderosos se vuelcan por un personaje que es elevado a lo máximo, cuando su trabajo es, o bien cortito o no difiere mucho de lo que siempre ha existido. Tenemos ejemplos muy significativos que constatan lo que asevero. Hay jóvenes que no han aportado nada y están en los mejores circuitos, abanderando un arte nuevo que, realmente, poco tiene que decir o, en muchas ocasiones y mucho peor, hasta huele a planteamientos sacados de lo que, ya antes, se ha hecho.

Esto último viene, también, a constatar algo que, desgraciadamente, se repite demasiado en lo artístico: la gente, incluidos muchos profesionales del arte, está mal informada – por no decir otra cosa mucho más drástica – y se deja llevar, cuando no deslumbrar, por argumentos, aparentemente, novedosos que, con un poco de conocimiento, se sabría que son trabajos hechos en otros lugares y por artistas de sobrada solvencia creativa. Hoy, si alguien engaña es porque se quiera que el engaño exista. La verdad, en definitiva, es que no se encuentran excesivos apoyos a lo que los más jóvenes realizan. Cuando se apoya a los que empiezan porque se lo merecen, por su contrastada autenticidad y valor, se abren infinitas perspectivas a un futuro que debe comenzar desde el momento mismo en el que se conoce la realidad de estos nuevos artistas que inician su periplo profesional.

Desde sus inicios en este difícil mundo me ha parecido bastante clarificador el trabajo como galerista llevado por Jesús Barrera, en los espacios donde ha planteado su rigurosa concepción sobre el arte. Y, sobre todo, ha llamado la atención su seguridad y conocimiento en el trabajo de los más jóvenes. Ahora, al frente de la galería Berlín – calle Boteros 4, en plena Alfalfa sevillana – lo hace con una artista muy nueva; una artista que surge poseída de mucho rigor y criterio; con la fuerza de quien sabe cocinar, con ingredientes bien escogidos y sus dosis perfectamente ajustadas. Sofía González es artista muy joven pero que llega sabiendo bien lo que hace. No se adscribe a los seguros postulados de lo que otros antes han realizado con solvencia. Todo lo contrario, su lenguaje es muy particular, está sabiamente estructurado y con una fina y clara distribución de los elementos constitutivos pertinentes.

La exposición se nos aparece acertadamente montada – como es norma de la casa -, con pocas piezas, pero ajustadas a un sabio argumento museográfico. Obras de gran formato que forman un contundente puzle, comparten escenario con otras, pequeñas, pero que se yuxtaponen a la perfección con aquellas de impactante desarrollo visual y poderosa manifestación plástica. En la muestra, la joven artista sevillana mantiene los criterios de la moderna figuración. No hay ni trampa ni cartón en su concepción estética; en ella se adivina un cierto estamento pop que llega a ser, cuidadosamente, ingenuo para que se formule un planteamiento conceptual que, dentro, de esa posición clara de realismo sintético, encierra una visión personal sobre algunos de los factores que conforman un universo de imágenes donde todo es tan posible como imposible. En la obra de Sofía González se recrean unas fórmulas de expresión que llegan a ser particulares iconos de un pensamiento que ella tiene claro y que lo pone de manifiesto sin reveses, de forma clara y llenos de esa carga de ingenuidad, de ironía y de mediatez que llega a ser casi naïf cuando, en el fondo, hay un desarrollo de claro maduro convencimiento.

Desde el título de la exposición: “Te enamoras de un hombre que insiste en que sólo puede quererte cuando estás de pie en el centro exacto de la habitación”, el espectador sabe perfectamente que tras las bien cuidadas piezas se encierra algo más de lo que la mirada descubre. Existe un juego metafórico, una realidad transgredida, una imagen que hace participar de furtivas posiciones, de mediatos registros emocionales donde lo que se observa no es más que un accidente formal cuidadosamente manifestado. Y es que la obra de Sofía González, además, descubre una poética imprevista, de rasgos sutiles y poderoso sentido de la ironía.Afortunada presentación en sociedad de esta joven artista sevillana que lleva en la sangre una pintora de raza, que sabe hacerlo con rigurosa solvencia y que hace presentir un seguro camino en las complejidades de un arte al que le sobra posturas equívocas y le falta absoluta esencia creativa.