Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton ha fallecido a los 79 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia a la revista People. Reconocida por su talento y estilo inconfundible, Keaton ganó el Oscar a Mejor Actriz con la película Annie Hall en 1977.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton se consolidó como una de las intérpretes más versátiles de su generación. Alcanzó fama internacional con su papel de Kay Adams en El Padrino (1972) de Francis Ford Coppola y ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz en 1977 por su icónica interpretación en Annie Hall, dirigida por Woody Allen.

A lo largo de su carrera, trabajó en más de 50 películas, destacándose también en títulos como Rojos (1981), Something’s Gotta Give (2003) y The First Wives Club (1996). Además de su labor como actriz, fue productora, directora y defensora de diversas causas sociales.