Muere el guionista y productor Roberto Orci

Los Ángeles/Roberto Orci, escritor y productor de origen mexicano que, junto a su socio Alex Kurtzman, firmó las nuevas versiones de la década de los 2000 de franquicias como Star Trek (2009) y Transformers (2007)y creó la serie Fringe, ha muerto en Los Ángeles, donde estaba afincado.

El creador de ciencia ficción falleció el pasado martes debido a una enfermedad renal a los 51 años, confirmó Variety.

Orci también participó en la producción de la franquicia Now You See Me (Ahora me ves), El juego de Ender y The Amazing Spider-Man 2 y figura en los créditos de Misión Imposible 3, dirigida, al igual que Star Trek, por J. J. Abrams, recuerda la revista especializada.

En el ámbito de la televisión, Orci y Kurtzman desarrollaron la nueva versión de 2010 de Hawai 5-0, que contó con más de 200 episodios. También creó Sleepy Hollow y la serie de ciencia ficción Fringe (que se emitió durante cinco temporadas) para la productora Fox, agrega Variety.

Orci, nacido en México, asistió a la escuela Crossroads School en Los Ángeles, donde conoció a Kurtzman, con quien trabajo en numerosos proyectos, comenzando por escribir guiones para Hércules: The Legendary Journeys, y se convirtieron en showrunners a los 24 años. Ambos participaron en el guión de Alias de J. J. Abrams.

En 2014, el dúo Orci-Kurtzman anunció que ya no trabajarían juntos en proyectos cinematográficos. Ese mismo año, Orci fue acusado de maltratar y agredir sexualmente a su esposa, la actriz de ¡Ave, César! Adele Heather Taylor. En la demanda, ella alegó que Orci era un "alcohólico bipolar que solía tener ataques de violencia contra ella".

La acusación de Taylor fue la respuesta a una demanda presentada por Orci en junio de ese año. En la demanda, él alegó que Taylor le había agredido en repetidas ocasiones y que, mientras intentaba recuperarse de su alcoholismo, le había manipulado para obtener ganancias económicas.