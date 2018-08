"Es un orgullo dirigir el primer espectáculo de la Bulería"

El programa Caló Flamenco, organizado por Fundarte y la Unidad de Flamenco y Festivales Musicales del Ayuntamiento de Jerez, dará comienzo a la Fiesta de la Bulería que arranca la programación con un espectáculo llamado 'El Río de la Bulería', otorgando, por tercer año consecutivo, prioridad a las nuevas generaciones del flamenco y potenciando a los artistas jóvenes que abarcan un lenguaje flamenco más novedoso y contemporáneo.

En el espectáculo 'El Río de la Bulería' participarán Diego Carrasco, Tomasito, Sorderita, Antonio 'Agujetas Chico', José Valencia, Juañares, Maloko Soto, Remache, Anabel Valencia, Lela Soto y Felipa del Moreno al cante, así como Gema Moneo al baile. Además, Ané Carrasco, Juan Grande, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote irán de acompañamiento de cajón y palmas y Nono Jero y Fernando Carrasco tocarán las guitarras.

La cita tendrá lugar el jueves 23 de agosto a las 22 horas en la Alameda Vieja y las entradas para ver el espectáculo se podrán adquirir en www.ticketentradas.com, en la Oficina de Turismo y en la taquilla del Teatro Villamarta, por el precio de 30 euros para la entrada preferente, 20 euros para la entrada general y 10 euros para la entrada reducida con asientos numerados.

Pero este próximo lunes, 20 de agosto, tendrá lugar a las 21 horas en la Plaza del Arenal el arranque de la Fiesta de la Bulería con un 'flashmob', a cargo de la Academia María José Franco.

El blanco y el azul son los colores de la bandera de Jerez. El blanco de sus bodegas y el azul de sus cielos espectaculares. En ese entorno simbólico de colores, nace este espectáculo musical que narra la historia imaginaria del nacimiento, en los albores del siglo XX, en el mismísimo corazón del barrio de Santiago, de un pequeño río llamado 'Bulería'. La dirección musical de 'El Río de la Bulería' correrá a cargo de Curro Carrasco, que dice sentir "muchas ganas y entusiasmo de poder participar en la Fiesta de la Bulería", además de pensar que "es un orgullo y un placer trabajar con los que considero los mejores".

La dirección artística y puesta en escena será de Juan Herrera Salazar. Conocido y respetado guionista de cine, teatro, radio y televisión español. No queda ahí su versatilidad creativa, también ha publicado dos libros: 'Marca España. Porque Spain is different' (Editorial Penguin) y 'La Radio de Piedra' (Editorial Alianza).

El Programa Caló Flamenco, organizado por Fundarte y el la Unidad de Flamenco y Festivales Musicales del Ayuntamiento de Jerez, bajo la marca Flamenco de Jerez ha contado con la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, Bodegas Fundador y la colaboración de Canal Sur, Ser, Cope, Onda Cero, Grupo Joly y Grupo Información.