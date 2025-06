Pastora Imperio, estrella de cine

La ficha ’La madrugá. Revista de Investigación sobre flamenco’. José Francisco Ortega Castejón (dir.). Universidad de Murcia, 138 pp.

El último número de la revista La Madrugá, que edita la Universidad de Murcia, incluye un trabajo de Benito Martínez del Baño sobre el cine de Pastora Imperio. En él hace una breve reseña de la filmografía de Pastora Imperio, que no incluye, por cierto, un par de títulos, Estoy taaan enamorada (1954), Pan, amor y Andalucía (1958). Se centra Martínez del Baño en la primera etapa de la filmografía de Pastora Imperio que se inicia con La danza fatal (1914) de José Togores, a las que seguirían, en 1917, dos producciones dirigidas por Armando Pou, La reina de una raza y Gitana cañí. Por la similitud de los títulos y tratarse del mismo director, no estoy seguro de que no se trata de una misma película, que se distribuyese con dos títulos.

El caso es que estas tres películas, suponiendo que sean tres, se han perdido y apenas quedan un par de imágenes de la primera en la Biblioteca de Cataluña. Por lo que vemos en estas imágenes deducimos que la intervención de Pastora Imperio incluye un baile con bata de cola, con la guitarra de Víctor Rojas, y también una actuación dramática. Martínez del Baño nos informa, además, de que la película incluía dos canciones de Pastora Imperio que se escuchaban sincronizadas en las salas de cine.

Se trata, según el autor de este trabajo, de La pena pena de de Lapuerta y Canción gitana de Larruga. De esta manera, subraya Martínez del Baño, Pastora Imperio es la primera cancionista de la época que interviene en el cine español con un papel protagónico, antes que Raquel Meller, que debutaría en 1918 con Los arlequines de seda y oro, reubautizada más tarde como La gitana blanca, y Conchita Piquer, que lo haría en 1923 con un corto musical que incluía cuatro canciones, que se escuchaban sincronizadamente en los cines con los discos correspondientes. Atribuye Martínez del Baño a Pastora Imperio la innovación de bailar en el escenario con la bata de cola, aunque la tradición jonda atribuye dicha innovación a su madre, Rosario la Mejorana.

También hay que señalar que el braceo, pese a ser una de las señas de identidad de Pastora Imperio, existía, naturalmente, antes de que ella irrumpiera en la escena jonda.

Pastora Imperio nació en 1882 en Sevilla de madre gaditana y gitana, Rosario Monge La Mejorana, una de las estrellas de los cafés cantantes sevillanos, y de padre payo, Víctor Rojas, sastre de toreros. A los pocos años de edad la familia se traslada a Madrid donde da los primeros pasos como bailaora.

Aunque en algunas entrevistas dijo que sus padres se opusieron a que iniciara una carrera artística, la niña empezó a tomar clases de baile desde pequeña y debutó muy joven, con 16 años, en el Salón Japonés de Madrid. Cantó y bailó el vito y la jota, incorporando el garrotín y la farruca más tarde en su debut en el Salón Actualidades. En 1906, con el nombre de La Bella Imperio, se presenta como bailaora de tangos. En 1909 realiza su primera gira americana y conoce en México al torero Rafael el Gallo con el que se casaría en 1911.

El matrimonio apenas duró unos meses. Tras el divorcio posa por vez primera para Julio Romero de Torres. En 1915 realizó su primera película, La danza fatal de José Togores, a la que seguiría una larga serie de filmes: María de la O (1936), La marquesona (1940), Canelita en rama (1942), El amor brujo (1949), Estoy taaan enamorada (1954), Pan, amor y Andalucía (1958) y Duelo en la cañada (1959), que cerraría su filmografía. En María de la O, dirigido por Francisco Elías, hace el papel de La Itálica, madre adoptiva del personaje que da título a la película, interpretado por Carmen Amaya en su primer papel protagonista. En ella Pastora Imperio baila música orquestal y hace el papel de instructora de baile de la niña María de la O.

En La marquesona (1940) hace un papel autobiográfico y, además de cantar canciones, baila por alegrías. En Canelita en rama, junto a una joven Juanita Reina, canta y baila en la fiesta de la vendimia. Como buena cupletista, todas sus canciones incluyen bailes, siendo más importantes en la interpretación estos últimos que la calidad vocal. Su inclusión en la primera filmación de El amor brujo (1949), de Antonio Román, es un guiño al hecho de que ella estrenara la obra original en el Teatro Lara de Madrid en 1915. En las últimas películas que rodó hace intervenciones más marginales.

Pastora Imperio murió en 1979 en Madrid.