Patricia Cañadas ilustrará en una charla el "valioso patrimonio arbóreo" de Jerez

Retirada de un árbol enfermo en el parque Scout de Jerez

Ecologistas en Acción y el Ateneo de Jerez organizan la conferencia 'El patrimonio arbóreo de Jerez', que se celebrará este miércoles 15 de octubre a las 19:30 horas en el salón de actos de la entidad, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Jerez posee un valioso patrimonio arbóreo que forma parte esencial de su identidad urbana y ambiental. Más allá de embellecer la ciudad, estos árboles contribuyen a mejorar la calidad del aire, mitigar el cambio climático y ofrecer espacios de bienestar para la ciudadanía.

Sin embargo, la falta de mantenimiento y la presión de la construcción descontrolada ponen en riesgo este legado, por lo que su conservación debe ser una prioridad real para las administraciones públicas.

La conferencia será impartida por Patricia Cañadas Salguero, Técnico Superior en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, responsable de la gestión y conservación del arbolado urbano de la ciudad. Cañadas ha colaborado en la redacción del Plan Árbol 2024‑2027 y en diversas iniciativas públicas para la protección y valorización del patrimonio vegetal, un elemento clave en la aspiración de Jerez de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Cultura y medio ambiente están profundamente relacionados, ya que las prácticas culturales influyen directamente en la forma en que se protege y se valora el patrimonio natural.

Esta actividad se enmarca dentro de las iniciativas de colaboración que llevan a cabo Ecologistas en Acción y el Ateneo de Jerez con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger y mantener nuestro patrimonio medioambiental.