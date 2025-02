Pelayo insta a la ministra de Hacienda a "dejar respirar" municipios endeudados como Jerez

Jerez/La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha pedido a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "deje respirar a los municipios" endeudados por culpa de un sistema de financiación insuficiente, aprobado en 2002.

García Pelayo (PP) ha reivindicado abordar la financiación de los municipios, al tiempo en que se negocia sobre los recursos de las comunidades autónomas, y también que se definan sus competencias, para lo cual es imprescindible reformar las normas que regulan estas cuestiones, que son de hace décadas.

La falta de reforma de la Ley de Bases Locales, de 1985, y del sistema de financiación de los ayuntamientos, que se rige por una norma de 2002, han situado a los gobiernos locales en una posición financiera muy difícil, ha recordado hoy García Pelayo en un desayuno informativo en el que ha citado el caso del municipio del que es alcaldesa, Jerez de la Frontera, el más endeudado de España.

Jerez, una deuda de 1.300 millones y un presupuesto de 250

"Los ciudadanos de Jerez", ha señalado, después de recordar que su municipio tiene una deuda de 1.300 millones de euros y un presupuesto de 250 millones anuales, "no tienen por qué recibir peores servicios que los de la ciudad de al lado como consecuencia de un sistema anticuado de financiación", ha señalado.

Aún así, no se ha posicionado a favor de una quita de deuda, en alusión a la oferta de condonación dirigida por Hacienda a las comunidades autónomas, sino de un modelo que permita "pagar sin recortes".

"No pretendo dejar de pagar. No le he pedido a Hacienda una quita, sino un modelo que acordemos que me permita pagar sin recortar servicios. Si tienes una deuda hay que pagarla, pero los ayuntamientos necesitamos una solución en cuanto a plazos, intereses…", ha señalado.

Además, García Pelayo ha dirigido críticas muy directas a Pedro Sánchez ("un Gobierno que no gobierna es malo para los ciudadanos") y también a Montero y su liderazgo en el socialismo andaluz.

Situar a miembros del Gobierno en el liderazgo territorial socialista, como ha hecho Sánchez con Montero en Andalucía, "es un signo de debilidad y de falta de banquillo", ha dicho a este respecto.

Apoyada por Cuca Gamarra, la secretaria general de su partido, la presidenta de la FEMP se ha quejado de que "cada vez tenemos más tareas y menos recursos" y de que el Gobierno no quiere escuchar a los municipios y provincias.

"Es necesario que cada vez que se apruebe una normativa se nos escuche y se incorpore una memoria económica que valore los servicios que conlleva, de modo que se garanticen los recursos" para que los municipios afronten la tarea que se les atribuya.

"Es fundamental hablar de la financiación local, se nos está olvidando ahora que se habla de la financiación autonómica", ha añadido, antes de recordar que el debate sobre la vivienda, la inmigración o la seguridad "es local, porque las políticas para resolver esos problemas se aplican en los territorios".