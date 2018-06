Más de 7.800 personas visitan la Feria del Libro en los Claustros

Gobierno municipal, libreros y editoriales han realizado un balance muy positivo de la Feria del Libro, que se celebró en los Claustros de Santo Domingo del 7 al 10 de junio, organizada por el Área de Dinamización Cultural del Ayuntamiento. El Gobierno local destaca el éxito total de asistentes a la Feria, ya que han sido 7.839 las personas que han pasado estos días por los Claustros. Otro de los aspectos que destaca el Gobierno es la alta participación en algunas de las actividades programadas como las presentaciones de libros, especialmente en la tarde del viernes, que alcanzaron cifras de en torno a las 400 personas. Actividades novedosas como el cuentacuentos en inglés 'Around the World' a cargo de Kids & Us también han contado con numeroso público, siendo todo un éxito.

Tanto los libreros como el Gobierno municipal están convencidos que hay que seguir potenciando las actividades educativas, implicando más a los centros escolares y al CEIP en la Feria. También han sido muy bien valoradas las actividades escénicas desarrolladas como los conciertos o la actuación teatral. Uno de los stands que más expectación ha levantado en esta Feria del Libro ha sido el de la ONCE, que se instalaba por primera vez. Libreros, editores y Gobierno coinciden en la idoneidad de la duración de cuatro días de la Feria.