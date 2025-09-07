Un plan maestro

La ficha 'The Complete Pharoah Sanders Theresa Recording' . Pharoah Sanders. (Mosaic Records, 2025)

Su última grabación fue Promises (2021), una fructífera alianza con el británico Sam Shepherd (Floating Points) y con The London Symphony Orchestra en lo que supuso un brillante broche de oro a una crónica amiga del eclecticismo mejor entendido. Ambient, clasicismo y jazz engarzados por el saxo tenor de un Pharoah Sanders, (1940-2022) que clausuraría al año siguiente un ciclo vital y artístico caracterizado por una viva espiritualidad. El título de su composición The Creator Has A Master Plan, incluida en el álbum Karma (1969), atinaría para definir una trayectoria impulsada por una emulsión de misticismo y frenesí, y marcada en una imponente discografía, no exenta de cierta irregularidad, comprendida entre el debut a su nombre con Pharaoh (1965) y el citado Promises.

Dos soberbios lanzamientos relanzan ahora la figura del nacido Ferrell Sanders, bautizado luego como Pharoah, cuenta la leyenda que por el visionario Sun Ra, en cuya Arkestra militó en 1964: por un lado, The Complete Pharoah Sanders Theresa Recordings (2025), una impresionante caja con siete cedés lanzada por el prestigioso sello Mosaic en la que se recogen sus registros para el sello californiano Theresa entre 1978 y 1987, tanto a su nombre como al de colegas como el batería Idris Muhammad o el pianista Ed Kelly. No obstante, son sobresalientes álbumes propios como Journey To The One (1980) o Heart Is A Melody (1983), reeditados en su momento por la marca Evidence, los que exhiben el abierto método y generoso enunciado de su música, más reposada pero igualmente poderosa que la adscrita a sus inicios. En ellos, y también en su posterior desarrollo, tuvo bastante que decir el influjo del genio John Coltrane, de cuyo grupo formó parte en álbumes cruciales como ese manifiesto free que fue Ascension (1965). La muerte de Coltrane en 1967 condujo a Sanders a colaborar con su viuda Alice, mientras retomaba una carrera en solitario donde permaneció viva la huella de Coltrane tanto en la génesis de una sonoridad que luego supo encontrar su personal sentido como en las perennes referencias a su catálogo que también figuran en estos registros: de After The Rain a Olé pasando por Naima o Central Park West. Piezas que suman arreglos de cuerdas o voces y sintetizadores a un contexto acústico en el que resulta obligado subrayar el rutilante piano del gran John Hicks. Las contribuciones de otros colegas de peso como el vibráfono de Bobby Hutcherson, la batería de Billy Higgins o el contrabajo de Ray Drummond certifican una integral de obligada visita, rematada por el cuidado libreto con textos de Mark Stryker y erigida en penúltimo proyecto del presidente y cofundador de Mosaic Records, Michael Cuscuna, fallecido en 2024.

Por su parte, el doble Love Is Here. The Complete Paris 1975 ORTF Recordings (2025) agrupa las grabaciones que Pharoah Sanders realizó en directo en la parisina Maison de la Radio el 17 de noviembre de 1975, publicadas ahora íntegramente por primera vez, en dobles cedé o vinilo. Una solemne introducción de órgano de tubos a cargo del pianista Danny Mixon abre un set donde el cuarteto exhibe músculo y cabeza, con un Pharoah Sanders en plena forma, secundado también por contrabajo de Calvin Hill y batería de Greg Bandy. La extensa suite en tres partes que bautiza al álbum muestra una pluralidad de tiempos y texturas surcadas por imaginativas improvisaciones del cuarteto, que el líder extiende a su propia voz en el dilatado Pharoah’s Blues. No faltan las citas a Coltrane, de la mano de dos temas con su firma –Lazy Bird y Moment’s Notice–, además de un siempre emotivo I Want To Talk About You de Billy Eckstine que Trane sumó a su repertorio. Otras piezas de Sanders como Ferrell’s Tune, Love Is Everywhere o el ya citado The Creator Has A Master Plan remarcan la modulación devocional y penetrante, liberada pero no dispersa, de aquel a quien el coloso Ornette Coleman señaló como “probablemente el mejor saxo tenor del mundo”.