Sonidos de los 60 para abrir el ciclo 'Música bajo la luna' en la Plaza de la Asunción

El ciclo 'Música bajo la luna', que organiza la delegación de Cultura del Ayuntamiento, arranca este jueves 7 de julio a partir de las 22 horas en la Plaza de la Asunción. Serán ocho las actuaciones programadas para este céntrico enclave de la ciudad durante todos los jueves de los meses de julio y agosto.

La diversidad de estilos y músicas es la principal baza de este ciclo municipal que trata de acercar a la ciudad otras variaciones musicales de la actualidad. Esta primera cita la protagonizará el grupo 'Lady & The Cats', que nos transporta a la música de los años 60 creando un ambiente festivo que invita a bailar.

El grupo ha adaptado sus influencias musicales, creando así un gran abanico de estilos diferentes que nos recordará a temas clásicos y actuales de artistas como Roosemary Clooney, Nina Simone, Creedence Clearwater Revival, Britney Spears o Beyonce, todos adaptados a su estilo vintage.

Su cuidada estética y puesta en escena original es otra de las principales virtudes de este grupo surgido de un encuentro accidental en el Teatro Apolo de Madrid. Cristina, Javi, Octavio y Yovani se conocieron allí, ellos como músicos y ella como actriz del musical en el que empezaron a trabajar juntos.

Cuando se conocieron, surgió la necesidad de poner en común estilos y ritos del pasado, y esto unido a sus experiencias como músicos sobre las tablas de diferentes escenarios, consiguieron fundar lo que hoy se conoce como Lady And the Cats, con influencias de Manouche, Rockabilly, Soul, Pop, Rock and Roll y Swing.

La entrada a todos los recitales será libre y gratuita hasta completar el aforo. Habrá un espacio acotado con sillas para que el público disfrute de la programación musical.