Presentación en Jerez del libro Nuevo ocho pasos hacia la felicidad

La librería El Laberinto acoge este viernes 13 de marzo la presentación del libro Nuevo ocho pasos hacia la felicidad, una obra del maestro budista Geshe Kelsang Gyatso que propone métodos prácticos para transformar las dificultades de la vida en el camino hacia una felicidad profunda y duradera.

El encuentro, que se celebrará de 19:00 a 20:15 horas con entrada libre hasta completar aforo, estará presentado por guen Kelsang Rabjor, maestro residente del KMC Jerez – Centro de Meditación Kadampa.

El libro está basado en el célebre poema budista Adiestramiento de la mente en ocho estrofas, compuesto por el gran maestro tibetano Langri Tangpa. A través de estas enseñanzas milenarias, la obra explica cómo desarrollar cualidades como el amor, la paciencia y la compasión en la vida cotidiana, ofreciendo herramientas prácticas para afrontar los retos diarios con una mente más serena y constructiva.

Durante la presentación se abordarán las ideas principales del libro y cómo estas enseñanzas, aplicadas en la vida diaria, pueden ayudarnos a cultivar paz interior y mejorar nuestras relaciones con los demás. Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer más sobre esta tradición de sabiduría, hacer preguntas y descubrir un libro que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo.

El autor, Geshe Kelsang Gyatso Rimpoché, fue un reconocido maestro de meditación y fundador del budismo kadampa moderno. Es autor de veintitrés libros sobre budismo y meditación, traducidos a numerosos idiomas, en los que presenta las enseñanzas de Buda de forma clara y accesible para cualquier persona, independientemente de su cultura, religión o edad.

La actividad es gratuita y abierta al público interesado en la meditación, el bienestar emocional y las enseñanzas de la sabiduría budista aplicadas a la vida moderna.