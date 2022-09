La zarzuela 'La Tabernera del Puerto' de Sorozábal llega este viernes a Jerez

El teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, Francisco Camas, ha asistido en el Teatro Villamarta a la presentación de la zarzuela 'La tabernera del Puerto' (romance marinero en tres actos), de Pablo Sorozábal, una producción de la Coral Universitaria de Cádiz, cuya función está programada el viernes día 30 del mes en curso, a las 20 horas, en coliseo jerezano.

Francisco Camas, que ha comparecido junto al presidente de la Coral Universitaria de Cádiz, Ramón Blanco, y a Miguel Cubero, director de escena, a la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente, así como junto a miembros del reparto Lucía Millán, Manuel de Diego, José Julián Frontal y María Ogueta, ha dado la bienvenida al elenco y organización, felicitándolos por su compromiso con el teatro y las artes escénicas, y ha agradecido el trabajo y esfuerzo igualmente del Teatro Villamarta.

Bajo el auspicio de la Universidad de Cádiz, la Coral cumple el 40 aniversario en el presente 2022.

"La zarzuela empezaba de cero, y llegar a este segundo proyecto, con un esfuerzo enorme, se verá compensado el viernes por haber puesto en escena una obra tan bella, como complicada e importante. Nos caracterizamos por recuperar, gracias al respaldo del Consejo Social de la UCA y por propia UCA, obras que estaban dormidas como ‘La gitanilla’ o ‘Blas el payaso’. Quisimos recuperar ‘La Taberna del Puerto’ en 2020, que es una belleza y porque simbolizaba el final brillante del género, porque tras la guerra sólo se hicieron pequeñas obras de zarzuela”, ha explicado Ramón Blanco, que ha avanzado que la Coral está compuesta por 112 personas, de las que 65 estarán en el escenario. La obra se estrenará el viernes en el Teatro Villamarta, y el sábado 1 de octubre en el Gran Teatro Falla.

El director de escena, Miguel Cubero, ha destacado que "es un gran título y soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con Sorozábal. Se denomina la última gran zarzuela española. Es un artista que corresponde a la Generación del 27. Todo se truncó con la Guerra Civil y la zarzuela curiosamente se estrenó en Barcelona en 1936, antes del comienzo de la guerra, y se reestrena como zarzuela en 1940. La obra de Sorozábal es como un gran cuadro cubista".

"He huido del ‘costumbrismo’ y me he metido en lo psicológico, en los procesos de los personajes, que son complicados, y el amor lo salva todo. Hay crueldad, maldad, ambientes de mafia, de lucha por la vida y se mantiene todo el tiempo. La acción es cruel y terrible durante toda la obra, no es un trazo nítido y esquemático de cada personaje, todos tienen sus contradicciones y sólo se pueden solucionar por el amor, incluso la oscuridad del antagonista”, ha indicado el director de escena.

La obra está ambientada en un pueblo del norte, y la narrativa “es casi cinematográfica”, según Cubero. “Hay que imaginar un cuadro cubista, impresionista y la manera de unir los números y los contrastes. Es lo último del musical español, ahí confluye todo”.

Se trata de uno de los grandes títulos de la zarzuela nacional, “una obra de mucha enjundia, que aglutina muchos registros”, ha destacado Isamay Benavente.

Manuel de Diego, que interpretará Leandro, ha afirmado que “es un placer volver a cantar este personaje, tan noble y tan del norte. Es una maravilla de zarzuela y de rol. Da las gracias a la Coral de Cádiz y al Teatro Villamarta por ello”.

María Ogueta ha explicado que “nunca había hecho un personaje de este tipo, Abel es un adolescente, profundamente angelical, que es el vocero de la nueva feminidad que representa Marola, una nueva belleza que quiere imponerse a lo antiguo, con su fuerza y expresión de vida”.

Lucía Millán, que interpretará a Marola, ha destacado que “vocalmente es un reto y actoralmente viaja por todos los estados anímicos, ello te pone a trabajar en la magia del teatro, es un goce completo porque soy una enamorada de la ópera y de la zarzuela, y además del gran elenco que tenemos”.