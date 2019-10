El profesor Cristóbal Pérez presenta su libro ‘La carta del éxito’

El profesor y orientador escolar desde hace más de veinte años Cristóbal Pérez presentará el próximo 24 de octubre, a las 20,00 horas, en el Hotel Soho Boutique Jerez (C/Nuño de Cañas, 1), el libro ‘La carta del éxito’. “¿Se imagina cómo se siente un profesor cuando pierde la voz y no puede hablar? Esto me ocurrió allá por 2008 durante casi dos cursos académicos. Esto me llevó a adentrarme en el mundo del crecimiento personal, de la autoayuda y pasé de un estado depresivo a un estado de optimismo, euforia y motivación por el aprendizaje, el cual, aún hoy perdura. Desde entonces soy otro, y he necesitado compartir mi experiencia de aprendizaje y crecimiento personal con mis hijos y con quien necesite superar cualquier adversidad que se presente en el camino. En este libro también cuentan sus experiencias de superación jerezanos como David DeMaría, Ismael Jordi, David Lagos, María Espejo, Juan Miguel del Castillo y otros. Personas que han destacado en su vida tras mucho esfuerzo y dedicación en la persecución de sus sueños”, cuente el autor.

El libro es una novela que incluye pasajes reales que no dejan indiferente a quien los lee y les motiva a luchar, a seguir luchando y a soñar. “Y en este viaje descubrí dos verdades que pueden servir de ayuda a cualquier persona: que el éxito deja huellas y que cualquier persona puede transformar su vida hacia el éxito”.