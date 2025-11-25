La compañía Yllana fusionará en Jerez el humor y la música clásica con 'Maestrissimo'

La compañía de teatro gestual Yllana con Maestrissimo y que representará en el teatro Villamarta de Jerez

La compañía de teatro gestual Yllana con Maestrissimo será una de las propuestas que podrán verse en el Teatro Villamarta este fin de semana, en concreto, el jueves 27 de noviviembre.

De otro lado, será a partir del sábado día 29 cuando se inicie el ciclo Navidad en Villamarta con la primera de las zambombas a cargo de la Peña Flamenca La Bulería.

Tras el éxito de Pagagnini, Yllana sigue explorando la fusión entre la música clásica y el humor con una propuesta innovadora. Una experiencia teatral que combina un concierto de cámara con una sátira sobre la música y la historia del siglo XVIII.

Sinopsis de Maestrissimo

La trama de Maestrissimo gira en torno a un cuarteto de cuerdas que, sin una fecha histórica precisa, se sitúa entre los siglos XVII y XVIII, épocas de transición entre el Barroco y el Neoclasicismo.

Los músicos se reúnen para llevar a cabo una audición muy especial, donde uno de ellos, un músico de “relleno”, busca destacarse y alcanzar el codiciado título de “maestrissimo”.

El espectáculo se desarrolla en clave de comedia gestual, una de las caracterísitcas más representativas de Yllana, y presenta una parodia humorística de la vida musical de la época.

Los miembros del cuarteto interpretan pasajes de algunos de los compositores más emblemáticos de la historia de la música clásica como Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms y Paganini. No obstante, Maestrissimo también incorpora influencias de otros géneros musicales como el rock, pop, jazz, bandas sonoras de películas y hasta el flamenco, en una mezcla que busca sorprender y divertir a todos los públicos.

Yllana, nacida en 1991, es una compañía reconocida por su estilo de humor mudo, que combina la expresión corporal, la música y el absurdo. A lo largo de su carrera, ha ofrecido espectáculos que se han convertido en clásicos del teatro español.