El rigor de un buen planteamiento concursístico

Un Certamen de Pintura que llegue a su cuadragésima octava edición es debido a muchas buenas circunstancias y, por supuesto, no por pura casualidad. Ha sido, no nos cabe la menor duda, porque las cosas se han hecho bien desde un principio; porque el Premio ha desarrollado seriedad, rigurosidad y los más estrictos sentidos de verdad, profesionalidad y justeza en todas sus acciones. Además, porque los artistas han creído en él, han considerado importante que sus obras pudieran formar el núcleo de una importante colección de arte, han apostado por su fiabilidad y por la dimensión de un Jurado informado y ajeno, la mayoría de sus miembros, a las veleidades que manchan lo artístico. De ahí que los pintores, muy buenos y seguros pintores, sean fieles a lo que se ofrece en Quesada, el pueblo jiennense donde vio la luz el gran Rafael Zabaleta, a quien está dedicado este Certamen que va a cumplir medio siglo de absoluta vigencia y apuesta por lo mejor de la pintura. Si a todo esto le sumamos que, desde hace unos años, al frente de todo el engranaje se encuentra Rosa Valiente, una amante apasionada del Arte, profesional cabal de lo artístico, luchadora incansable por y para el Museo Zabaleta y alma absoluta del Certamen, no podemos extrañarnos que esta realidad que es el Concurso Internacional de Pintura homenaje a Rafael Zabaleta tenga cuarenta y ocho años de vida fructífera y sea una de las citas obligadas en la concursística española.

La presente edición ha contado con un jurado amplio y representante de casi todos los sectores de lo artístico - el pintor Antonio López, el Director del Museo de Pontevedra José Carlos Valle, el escultor y pintor de Olula del Río Andrés García Ibáñez, el Historiador jiennense Pedro Galera, la Directora del Museo Zabaleta Rosa Valiente y el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Quesada Juan Antonio López Vílchez, bajo la presidencia del Alcalde don Manuel Vallejo Laso -.

Como conozco la realidad que desprende el Certamen - he tenido el honor de participar como miembro del Jurado en varias ocasiones - y como sé de los desvelos de Rosa Valiente por el mismo y por todo cuanto en torno a él discurre; además, como llevo tiempo siendo testigo del trabajo del pintor jerezano Antonio Lara y soy consciente de los infinitos alcances pictóricos del mismo y de la calidad de su producción, no me extraña que la obra ganadora de esta XLVIII edición del Premio que lleva el nombre del genial pintor nacido en Quesada, haya sido "Bodegón con pollo muerto", un óleo sobre lienzo de ciento sesenta por ciento treinta centímetros, del que es autor Antonio Lara que, otra vez, ha hecho gala de su poderío en torno a la pintura realista; autor que, también ha ganado el premio Ruiz-Golluri de El Puerto. Se trata de un cuadro lleno de intensidad representativa y una distribución estructural particularmente acertada, con una técnica aplastante que aborda, además de la limpia ilustración de la escena , una fortaleza plástica y un dominio de la expresión del modelo representado. Junto a la obra premiada, el segundo premio ha recaído en "Los pilares de la creación " de la madrileña Cristina Gamón Lázaro, siendo el tercero la pieza "Calma" de José Luis Navarro Bayarri.

Me satisface mucho encontrarme con las obras "Lección de Geografía Física " de Pedro Cuadra y "Fleshvanitas X" de Miguel Sheroff, entre las Menciones de Honor concedidas por el Jurado, artistas estrechamente vinculados con el Arte que se realiza actualmente en Granada y que son representantes de una pintura llena de intensidad, fortaleza plástica y clara función conceptual.

Una vez más el Certamen de Pintura Rafael Zabaleta acapara la atención de una parte muy importante de la profesión artística. Aparte de los Premios, entrar en la selección realizada por el Jurado y que formarán el núcleo de una exposición en el Museo Zabaleta es ya todo un alto honor. Se trata, sin discusión, de una cita obligada en el verano artístico andaluz.