Rosalía grabó 'Lux' con la Sinfónica de Londres e incluye colaboraciones con Björk, Estrella Morente y L'Orfeó Català

Rosalía, entre fans en el acto de presentación de 'Lux' en la plaza de Callao.
Rosalía, entre fans en el acto de presentación de 'Lux' en la plaza de Callao. / EFE
Agencias

21 de octubre 2025 - 14:42

Lux, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que saldrá el próximo 7 de noviembre, se ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat y de L’Orfeó Català.

Rosalía -que ha dado las gracias en sus redes a sus seguidores por "presentar juntos el disco" en un multitudinario evento en Callao- se dispone a explorar "temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad", según un comunicado de Sony Music de este martes. "En este álbum Rosalía traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno", asegura la nota sobre el álbum, que ya se puede comprar por anticipado en formato de cd y vinilo doble.

Distribuido a través de Columbia Records, la obra ha sido grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. "Lux es una proeza de visión y maestría" que "explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", asegura por su parte la web donde se puede adquirir el disco, en cuya portada la estrella posa vestida de blanco y con toca, en una fotografía de Noah Dillon.

Además de informar sobre la inclusión de tres temas adicionales que son exclusivos del formato físico -una tirada firmada de vinilos ya se ha agotado- ofrece los títulos de las dieciocho canciones, ordenados en cuatro movimientos. En el primero se podrá escuchar Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana y Mio Cristo; en el segundo Berghain (cuya partitura fue difundida e interpretada por numerosos seguidores de la catalana), La Perla, Mundo Nuevo y De Madrugá. En el tercer movimiento están las canciones Dios Es Un Stalker, La Yugular, Focu ranni, Sauvignon Blanc y Jeanne. Por último, en el cuarto movimiento está Novia Robot, La Rumba Del Perdón, Memória y Magnolias.

