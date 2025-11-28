La UCA reitera en Napoles su apoyo a la candidatura de Jerez como Ciudad Europea de la Cultura

El rector de la UCA, Casimiro Mantell, en el centro de la imagen junto a los otros rectores de las universidades europeas presentes en Napolés

La Universidad de Cádiz ha desempeñado un papel protagonista en la Semana de Gobierno de la Alianza Europea SEA-EU, celebrada estos días en la Universidad de Nápoles Parthenope, consolidando su posición como institución coordinadora y reforzando su liderazgo en un momento decisivo para el futuro del proyecto.

La cita ha reunido a representantes de las nueve universidades socias en un intenso programa de reuniones estratégicas, debates multilaterales y encuentros institucionales que han culminado con un hito histórico: la firma de la nueva Asociación SEA-EU, la entidad jurídica que garantizará la continuidad y estabilidad de la Alianza a largo plazo.

La UCA ha acudido a Nápoles con una de las delegaciones más amplias del encuentro, encabezada por el rector, Casimiro Mantell, e integrada por vicerrectores, directores y el personal técnico de la Oficina SEA-EU.

La presencia gaditana ha sido constante en todas las mesas de decisión, desde el Consejo de Rectores y el Governing Board hasta los comités de vicerrectores, decanos, calidad y ética, grupo técnico, estudiantes, ciudades y puertos.

Esta participación transversal ha confirmado, una vez más, el firme compromiso institucional de la Universidad de Cádiz con la gobernanza de la Alianza.

El momento más destacado de la semana ha llegado durante la sesión plenaria del Governing Board, cuando los rectores firmaron los Estatutos de la nueva Asociación SEA-EU. Con ello, la Alianza da un paso decisivo hacia un modelo de gobernanza estable, capaz de perdurar más allá de los ciclos de financiación europeos y de fortalecer su proyección internacional.

Marcela Iglesias, coordinadora general de SEA-EU, ha subrayado que el nuevo marco jurídico “refleja la madurez alcanzada por la Alianza y abre la puerta a una etapa de crecimiento sostenido”.

Durante la semana, los distintos órganos de gobierno han avanzado en cuestiones clave para el desarrollo de la universidad europea. Se abordaron los progresos de los programas conjuntos, la estandarización de las movilidades, la cooperación científica, el bienestar en los campus, la implicación de las facultades y las prioridades de la futura etapa de SEA-EU.

El comité ejecutivo ha dedicado buena parte de su trabajo a preparar la propuesta de extensión de dos años solicitada por la Comisión Europea, mientras que los consejos de ciudades y puertos han reforzado la conexión de la Alianza con su entorno territorial, urbano y marítimo.

Refuerzo del apoyo de la UCA a Jerez como candidata a Ciudad Europea de la Cultura

En este contexto, la UCA ha aprovechado su presencia en Nápoles para reiterar su apoyo institucional a la candidatura de Jerez como Ciudad Europea de la Cultura, subrayando la importancia de que el tejido cultural y creativo de la ciudad forme parte de la proyección internacional y europea en la que trabaja la Universidad de Cádiz.

La Semana de Gobierno ha concluido dejando una clara sensación de avance. Con una estructura legal consolidada y una hoja de ruta compartida, SEA-EU se prepara para afrontar nuevos retos en materia de docencia conjunta, investigación, movilidad y cooperación territorial.

La próxima cita será en Brest, en junio de 2026, donde la Universidad de Cádiz continuará desempeñando un papel clave en la evolución del proyecto que coordina desde 2019.