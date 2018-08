Por el verano y para el verano

Durante el verano, sobre todo en los sitios de mucho trasiego turístico, no es difícil encontrarse con ciertos proyectos expositivos, de efímera naturaleza, que unos mejor que otros, intentan hacerse notar en ese tiempo de tantas carencias y de muchas necesidades culturales.

En Puerto Sherry, en los meses de julio agosto, en uno de los locales que allí existen frente a los pantalanes de los barcos, nombrado para la ocasión como La Galería 18, ha venido sucediéndose una serie de exposiciones semanales con cuatro artistas, en cada muestra, que han compuesto un programa donde se suceden artistas consagrados, algunos de evidente poder artístico, con otros totalmente desconocidos en la zona. Como este que esto escribe no ha tenido constancia del hecho hasta esta última exposición, no posee demasiados argumentos para manifestarse sobre la realidad de lo que allí ha tenido lugar. Me atengo sólo a esta muestra que, por lo que me cuentan y he podido averiguar, representa bastante bien lo que han sido las demás comparecencias semanales.

El espacio es atractivo, necesita infinitamente más elementos museográficos y mejores argumentos estructurales para la correcta distribución de las obras. Esta muestra está conformada por Marianela Ruiz, Ana León, Nacho Fal e Inés Loring, que desentrañan una realidad de muy variada naturaleza y muy diversos planteamientos creativos. El sevillano Nacho Fal presenta una serie de esculturitas - pequeños formatos - que no pasan de simples divertimentos, consiguiendo, no obstante, que en algunas nos encontremos con sustanciosos ejercicios formales y felices asuntos representativos. Muy dispar es la obra de Ana León, con mayor dimensión en la obra abstracta que en la figurativa; resaltando en una y otra, la contundencia formal y la vehemente estructura plástica. Inés Loring se nos destaca con una obra de naturaleza abstracta, con la materia imponiendo su potestad formal y dejando abiertos ciertos resquicios para elementos extraartísticos que potencian la realidad plástica del conjunto. No es, ni mucho una artista endeble. Tras su variada oferta se adivinan asuntos convincentes.

Es, con diferencia, la obra de Marianela Ruiz, lo más interesante de la muestra. Sus paisajes descubren a una muy buena pintora, que sabe lo que hace y que pinta con clara razón y correctos argumentos. Sus paisajes se estructuran en mínimos máximos; es decir, con muy escuetas fórmulas representativas consigue unos afortunados paisajes de profunda dimensión estética. Para ello juega con unos colores básicos que dimensionan la realidad y le conceden una atractiva posición llena de fortaleza formal, contundencia cromática, poder expresionista y absoluta dimensión pictórica. Sus paisajes se apartan de la mera representación de lo concreto para adentrarse por caminos más afortunados donde lo real pierde muchas de sus circunstancias ilustrativas para alcanzar sumas cotas de plasticidad.

Estamos, pues ante un proyecto expositivo para un tiempo y un lugar muy puntual. Los autores se suceden y dan a conocer su trabajo. A nosotros, los espectadores, se nos queda corto. Se echa en falta más. No obstante la idea ha servido para mantener viva la llama de un arte necesitado.