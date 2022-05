Dani LLamas estrena el videoclip de 'Entre la maleza'

El cantante jerezano Dani Llamas estrena el nuevo videoclip para su single más reciente, 'Entre la maleza', tercer y último sencillo del que será el sexto LP del jerezano, 'A fuego', editado por Wild Punk Records.

Este corte hipnótico, basado en un palo antiguo y casi en desuso como son las marianas, encuentra su traslación en imágenes gracias a una pieza que ejerce casi como un manifiesto.

"En él nos hablan de la clase obrera, esa fuerza que mueve al mundo, y de cómo se encuentra debilitada y ahogada, para terminar aportando un halo de esperanza, representado mediante la unión y los abrazos", señalan desde su compañía discográfica.

"Con una estética muy cuidada, el clip también abre no obstante una ventana de esperanza, representada por la unión y los abrazo", señala su directora, Silvia Moreno, que no duda en calificar 'Entre la maleza' como uno de sus temas preferidos del nuevo disco.

"Para mí es como un manifiesto -detalla- así que hemos usado miradas directas a cámara, que nos hablan de cómo la fuerza del trabajo que mueve al mundo se encuentra debilitada y ahogada, con ansiedad".

Un trabajo bello y minimalista que emplea la metáfora como lenguaje aunque, según bromea la propia Silvia, "en algunos momentos hemos tenido que aplicar la autocensura para evitar males mayores en el metaverso".

Porque 'Entre la maleza' es una canción preñada con el espíritu de rock refractario que siempre ha caracterizado a nuestro protagonista, hibridado en esta ocasión con un palo flamenco antiguo y casi en desuso: la mariana. Este ejercicio de mixtura, tan sorprendente como soberbio, se complementa con una letra combativa y esperanzadora que supone todo un himno "a la resistencia, a la dignidad y a la unión de la clase trabajadora en estos tiempos oscuros", según apunta el propio artista.

Y es que el polifacético Dani Llamas tiene en la recámara un LP que va a zarandear como nunca el árbol de nuestras raíces andaluzas. De él hemos conocido también "Ya no siento los golpes", unas seguiriyas que supusieron el primer avance, y en las que contaba con la inestimable colaboración de The New Raemon. Luego llegó "La ley", segundo aperitivo, y donde las sevillanas ejercían de hilo conductor, mientras que Sebastián Orellana -también conocido como Dios Perro- aportaba el acento del otro lado del charco.