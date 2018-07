Con voz propia

La ficha 'Plaza vieja' José del Tomate.Producido por Tomatito. Universal

En la línea de los discos de Tomatito, padre de la criatura y productor del álbum, este debut discográfico de José del Tomate (José Fernández, Almería 1998) presenta una abundancia de estilos festeros.

Así la bulería, dedicada precisamente a Tomatito, una serie de falsetas frenéticas, medidas, expresadas con naturalidad y frescura, y que cuenta con la colaboración de Josemi Carmona a la mandola, que escancia un par de falsetas deliciosas, cantables. Falsetas cortas, punzantes, muy directas.

De hecho en Plaza vieja encontramos el grupo habitual del productor del disco: el Piraña, Kiki Cortiñas y los arreglos de Joan Albert Amargós. En los tanguillos es la propia guitarra de Tomatito la que da la réplica a José del Tomate. Un tema con estribillo y las voces de Mariangeles Férnandez, Montse Cortés, Aitana la del Pescao y Kiki Cortiñas. De tangos encontramos doble ración en Plaza vieja, el primero de ellos dedicado a Camarón en el que encontramos algunos de los más egregios discípulos del de San Fernando como el Duquende.

Los teclados etéreos de José María Cortina le dan un aire muy nocturno y veraniego, muy relajado. Collares por su parte presenta la voz de Diego el Cigala y la armónica de Antonio Serrano para un pegadizo estribillo. De ti me enamoré es una versión instrumental de No me lo creo del gran Manzanita. La soleá por bulería es un tema tradicional con nuevas variaciones melódicas y estribillos. Y la soleá, nada menos que para acompañar al maestro Rancapino de Chiclana. Voz poderosa, broncínea, radical, imprescindible. Clasicismo por los cuatro costados. El tema que nombra el disco es una taranta, el único estilo a guitarra sola y el tema con un mayor despliegue técnico de esta obra.

José del Tomate se inició como segunda guitarra en el grupo de su padre pero ya ha recorrido algunos de los principales festivales y tablaos de nuestro país con su propio grupo. En un primer momento su repertorio se nutría de obras de su padre, de Paco de Lucía, Niño Miguel o Sabicas, pero con este disco muestra que es un compositor con voz propia.