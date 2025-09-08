Los Warren se despiden

La ficha *** 'Expediente Warren. El último rito'. Terror. Estados Unidos. 2025. 135 min. Dirección: Michael Chaves. Guion: Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson. Música: Benjamin Wallfisch. Fotografía: Eli Born. Intérpretes: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Taissa Farmiga, Victoria Paige Watkins.

Ya que dicen que este es el punto final, recopilemos. 1926: nace Ed Warren. 1927: nace Lorraine Rita Moran. 1945: Ed y Lorraine se casan y ponen en común sus dones como investigadores de lo oculto. 1952: los Warren crean la Sociedad para la Investigación de Nueva Inglaterra, adquiriendo progresivamente fama, él como demonólogo y ella como médium. 1970: caso de la muñeca poseída Annabelle. 1971: caso de la bruja y la familia Perron. 1976: caso de Amityville. 1977: caso del poltergeist de Enfield. 1979: mientras los Warren siguen con sus investigaciones, se estrena Terror en Amityville de Stuart Rosenberg, rodada al calor del éxito de El exorcista en 1973 y de La profecía de Richard Donner en 1976 que, con el precedente de La semilla del diablo de Polanski en 1968, pone de moda lo demoníaco y las posesiones; generará una serie de 11 películas. 2013: Expediente Warren: The Conjuring de James Wan inicia otra franquicia que tendrá dos secuelas directas. 2014: el spin-off Anabelle de John R. Leonetti abre otra serie que tendrá dos secuelas. 2018: el spin-off La monja de Corin Hardy abre otra línea que tendrá una continuación. Así que, entre el Amityville Horror Universe y The Conjuring Universe, los Warren han dado al cine gasolina para producir, entre películas estrenadas en salas o distribuidas directamente en vídeo, una treintena de títulos.

Ahora Expediente Warren: El último rito, cuarta entrega de la serie principal y décima de la franquicia, promete, supongo que cruzando los dedos tras la espalda, cerrar la serie principal. Los Warren (siempre Vera Farmiga y Patrick Wilson, más maduritos aunque de buen ver) se ven envueltos en otra lucha -la última- contra las entidades demoníacas que, en este caso, atormentan a una familia de Pensilvania. Aunque, sin querer desvelar nada, hay que decir algo tiene que ver este caso con un espejo poco recomendable y con el trabajoso nacimiento de su hija Judy que, de adulta (Mia Tomlinson), quizás apunte a futuros estiramientos de la familia Warren.

Sin ser un producto desdeñable, este presunto cierre dirigido por Michael Chaves (un hombre de la casa que ha dirigido La llorona, Expediente Warren: Obligado por el demonio y La monja II) adolece de desigualdades en el guión en su ir y venir de las cuestiones familiares de los Warren a su investigación del caso de Pensilvania. Desigualdades que afectan a eso tan importante en el cine de terror que es la creación de un clima unitario que permita un crescendo de la tensión y el miedo. Tiene momentos logrados, algunos efectos notables y una buena creación de atmósfera en lo referido a la casa y la familia atacadas, lo mejor de la película; pero sin lograr ser el fortissimo que cierre la serie -pese a los chimpunes de guiños y autorreferencias- a causa de esa desigualdad entre lo investigado y las cuestiones familiares de los Warren mal unidas por el dichoso espejo.