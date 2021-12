EL ALCALDE VALIENTE

El acalde de Camporredondo, pueblo de 155 habitantes de la España olvidada, dio hace unas semanas una lección de sentido común cuando el Senado le requirió formalmente para que retirara el nombre de una calle a Calvo Sotelo. Los atropellos de la terrible ley de la memoria selectiva encontraron en el alcalde la respuesta lúcida de quien representa mejor el sentir de la gente que el idiota revisionismo que patrocinan desde hace dos décadas los que intentan que todos pasemos por el estrecho embudo de su visión política, casi siempre miope. Si no han leído la contestación que el Alcalde da a la Presidenta del Senado, no duden en buscarlo en internet. El requerimiento para quitar calles y recuerdos del franquismo enmarcado en la Ley 52/2007, confunde no pocas veces reparación con revanchismo, justicia con revisionismo interesado que hace oficial una versión casi siempre parcial, denostando todo aquello que no cabe en una interpretación progresista de la historia. Así, la verdad del acontecimiento queda subordinado al interés político que busca siempre recrear con la memoria selectiva, una realidad presente que encaje en un modelo de sociedad y de convivencia concreto; modelo en el que no cabe o pinta nada quien piense de manera diferente o cuestione "sus verdades". Ingente cantidad de conciudadanos, por pereza intelectual, por miedo a quedarse fuera del grupo/rebaño/tribu, aceptan -cuando no se convierten en aguerridos discípulos-de esta perversión social regulada por Ley y ungida por el calificativo de demócrata, haciendo ver que los que la critican no son demócratas. Por eso, contestaciones como las del Alcalde de Camporredondo, Autos judiciales como el del Juez Piñar arrastrado por el fango mediático, ponen de manifiesto que debajo de la idiocia institucional, pervive un país sensato. Eso quiero pensar.