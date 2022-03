El grupo automovilístico Volkswagen instalará en Sagunto (Valencia) su fábrica de baterías para coches eléctricos. Esto supone una inversión superior a los 7.000 millones de euros y creará más de 3.000 empleos. Se descartaron las propuestas de Cataluña, Aragón, Extremadura, País Vasco y Galicia. A favor de Sagunto han jugado su puerto y su conexión ferroviaria con Europa a través del Corredor Mediterráneo.

El presidente Puig ha declarado que "la Generalitat Valenciana ha trabajado a fondo y con discreción desde hace meses para atraer esta inversión industrial", que comparó con la de Ford en 1976. Hay también una cierta intención de compensar la pérdida de 3.500 puestos de trabajo que supuso el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo en 1984.

Andalucía no aparece ni entre los descartados. ¿Qué ha hecho el gobierno "de Juanma" en este tema? Nada. Y aquí se han perdido también miles de empleos. Solo en Cádiz, basta recordar Delphi, Visteón… más Airbus, Astilleros y la industria auxiliar. Pero no nos engañemos: Andalucía parte con una desventaja estructural para estas ocasiones. Sí, tenemos los puertos: Algeciras y Bahía de Cádiz. Pero no infraestructura ferroviaria suficiente. Seguimos con el cambio de vía entre Cádiz y Madrid. La salida por tren del puerto de Algeciras tiene trazado y características del tiempo de Primo de Rivera. No hay conexión entre Almería y el Levante y, en consecuencia, estamos fuera del Corredor Mediterráneo. ¿Hasta cuándo se va a seguir ignorando el aislamiento histórico de Andalucía? ¿Hasta cuándo veremos pasar por la puerta, sin que paren, las oportunidades de reindustrialización para esta tierra?

P.d.: Los saharauis han sido abandonados de nuevo, traicionados, y, digan lo que digan, Ceuta y Melilla siguen igual de amenazadas. Sánchez: ¡qué poca vergüenza!