Estos días he asistido a la finalización de un curso que he realizado durante meses sobre 'Educación Emocional'. Una última jornada cargada de introspección beneficiosa personal, para atender esos deseos y metas que, por causas del día a día, olvidamos o no llevamos a cabo. Verse a una misma en su 80ª fiesta de cumpleaños y lo que te gustaría que dijeran de ti, sobre lo que has sembrado a lo largo de tantas décadas, era uno de los ejercicios. Cosas buenas, claro, es lo que una desea dejar como legado. Pero, ¿nos paramos a menudo a pensar en ello, en lo que hacemos, en nuestras actuaciones, en lo que suponen? Pues no. Somos nosotros los que escribimos nuestra propia historia, aunque muchas veces no sale lo que queremos. Hay que intentarlo. Lo que más me gustó de esa despedida fueron los abrazos del final. Porque, ¿cuántos abrazos damos o recibimos a diario? Se pueden contar con los dedos de una mano. Fue, como diría 'Súper Ratón', para supermineralizarse y supervitaminarse. Pruébenlo.