Abuso de colas y listas de espera

Si la "nueva normalidad" del travoltiano Sánchez, es la de ponernos a todos en cola, para cualquier gestión en los organismos públicos, de lo que también abusan sin duda no pocas empresas y organismos privados como los Bancos, amparados en los riesgos de la Pandemia; abuso del que Jerez por supuesto no se libra; vaya mierda - con perdón - de gestión gubernativa con la que hemos tenido que lidiar durante todo el prolongado estado de excepción decretado por nuestros administradores públicos, a los que ciertas sentencias del Constitucional les están poniendo ahora - largo nos lo fiais Señorías - la cara colorada y quién sabe si ante el riesgo de tener que dar explicaciones precisamente ante los Jueces…

Y es que tras las "prédicas" de Sánchez, utilizando la televisión pública para toda una prolongada estrategia de marketing, mientras todos estábamos encerrados - confinados, queda mejor - en nuestras casas para no contagiarnos o contagiar a otros, quedó como remoquete eso de la "nueva normalidad", con la que al parecer y según lo que estamos viendo, lo que se pretende de verdad es que el ciudadano español, del siglo XXI, esté, como decían los fachas de otras épocas, "atado y bien atado", que así se gobierna mejor y sobre todo más cómodo, aunque nos observen con evidente preocupación desde ámbitos europeos, que es de donde pueden llegarnos los dineros, si es que los llamados "hombre de negro" no dicen finalmente otra cosa…

Claro que a este argumentario no solo se han sumado entusiásticamente los socialistas que nos gobiernan y los populistas de las acampadas públicas, tan partidarios ellos de las libertades públicas, sino los empleados de tantos organismos y dependencias que nos ponen en cola en plena calle o nos increpan con "el vuelva usted mañana" de antaño camuflado por las palabras "mágicas" de la cita previa, no vayan a contagiarse, como ocurre a la puerta de la mayoría de los Centros de Salud, esos que dependen del gobierno andaluz de la derecha, o en las oficinas de las calles Eguilaz o Ancha, por citar tan solo un par de casos…

Es decir que para no correr el riesgo del contagio, que todos tenemos, aquellos que pueden hacerlo, por estar amparados por un trabajo sanitario o por cumplir su función en un organismo oficial, tienen la potestad de ponernos en cola o exigirnos la solicitud de la ya mencionada "cita previa", que eso por lo visto es la traducción práctica de la "nueva normalidad" de Sánchez, que naturalmente es jaleada por sus Medios o correligionarios afines, que digo yo no tendrán que aguardar en plena calle a ser atendidos en alguno de estos lugares a los que me refiero…

Y ya de paso, por aquellos del Pisuerga por Valladolid, póngase usted en cola en su tienda del barrio, donde a lo mejor no respetan todas las medidas de protección de los alimentos, pero tampoco dejan entrar a mas de dos personas, o en su panadería, en la frutería o para comprar la carne o el pescado, no vaya a ser que contagie a otros con los "aerosoles" que expele al respirar.

Claro que lo mejor está por llegar, si de lo que se trata es de acceder a su entidad bancaria, donde no solo tiene limitaciones de acceso sino que está obligado a saber llevar a cabo todo tipo de operaciones en el cajero, se maneje bien o no con este nuevo "servicio" que le ofrece su Banco de toda la vida, mientras "aligera" su nómina con las prejubilaciones…

¿ Y a esto le llaman "nueva normalidad" ?

No se preste usted al juego…