Me van a permitir que, a través de estas líneas, lance algunas ideas que puedan servirnos para la reflexión acerca de los aconteceres surgidos hace unas semanas en el Pleno de Ayuntamiento sobre el Teatro Villamarta y la fundación que lo gestiona.

Para quienes recuerden efímeramente a quien esto escribe y su paso por el ayuntamiento, diré que no soy amigo de la nostalgia: en mi opinión querer vivir de enarbolar la bandera del pasado es un error. De ahí mi deliberada desaparición del cualquier escenario público. Pretendo poner sobre la mesa lo que a mi juicio es el gran mal que ha aquejado a la gestión municipal desde la restauración de la democracia (mal del que me siento partícipe y, por tanto, corresponsable): la falta de consideración de la cultura como un medio de transformación social, en este caso local, y como un servicio público irrenunciable para cualquier corporación municipal (aunque la Ley de Bases de Régimen Local no lo establezca así) al mismo nivel, si me apuran, que el alumbrado o el transporte público, el alcantarillado o la recogida de basuras.

El suceso acaecido en el Pleno municipal, inadecuado y lamentable, sí algo pone de manifiesto es precisamente esto: desde 1979 hasta nuestros días venimos considerando en esta ciudad la cultura como un bien accesorio y políticamente intrascendente, como un complemento menor, a veces muy menor, en la gestión municipal, a modo del papel, por ejemplo, que tienen los gemelos en un traje gris marengo, corbata y chalecos incluidos, al que tan aficionados somos por estos lares.

La falta de consideración de la cultura como un bien público y como un medio de transformación de la vida local y de relanzamiento de la ciudad, lleva a que el debate, cuando hablamos de cultura, se restrinja a los costos de una actividad, al alto gasto que implica mantener las bibliotecas municipales, a la insensatez que supone enterrar dinero público en el archivo municipal o al déficit que pudiera tener un teatro. No ocurre así cuando hablamos de los déficits de los autobuses urbanos, del circuito, de la recogida de basuras…, que a pesar de no ser gratos, se consideran "razonablemente" necesarios para el buen funcionamiento de los servicios que se prestan a los ciudadanos o para la imagen y proyección de la ciudad.

En mi opinión, la aparición en la escena pública del Teatro Villamarta quizá haya sido el mayor acontecimiento de la historia cultural de Jerez en los últimos cuarenta años. Y no porque en 1988 el edificio pasara a manos públicas (ejemplos tenemos por decenas de teatros públicos, incluso de ciudades de mayor envergadura que Jerez, que viven aletargados siendo solo los gemelos del traje de chaqueta cultural de esas ciudades), sino, sobre todo, por la brillante gestión que del mismo han realizado sus sucesivos gestores. En primer lugar, porque han sabido encontrar el hueco necesario en el panorama cultural español peleando contra mayores presupuestos, subvenciones, equipos humanos, apoyo institucional, etc., situando el nombre del Teatro y su programación en el difícil Olimpo de los privilegiados en el terreno cultural en todo el Estado. Y en segundo lugar, porque gracias a esa gestión, la imagen de la ciudad se ha relanzado permanentemente (no de forma efímera, como ocurre con los grandes premios del Circuito de Velocidad), hasta convertirse en referencia nacional o internacional, en algún caso desde aspectos unidos a nuestra identidad cultural: piensen en el Festival de Jerez. Todo ello desde una ciudad que, por muy "jerezanísimos" que nos consideremos -"no todo el mundo puede ser de Jerez"-, no deja de ser una pequeña ciudad o un gran pueblo de una provincia situada en uno de los rincones de la península, al sur del Sur de Europa. Y con el debido respeto a quien piense lo contrario: la gestión realizada tiene mucho mérito.

Y me dirán, ¡todo eso cuesta mucho dinero! Claro que sí. ¡El teatro tiene déficit! Claro que sí. ¡El Ayuntamiento debe paliar parte de los gastos que tiene el Teatro! Claro que sí. ¡El teatro debe autofinanciarse! Claro que no. ¿Se autofinancian otros servicios públicos? Los responsables políticos están obligados a hacer el balance: colocar en un lado el "debe" del Teatro y en otro el "haber", y tomar una decisión, que no es otra que elegir: o hacemos de la cultura un bien público con todas sus consecuencias, o seguimos considerándola un bien auxiliar, intrascendente y puramente localista y electoralista.

Y termino por donde empecé: estas líneas no son un alegato a la nostalgia, ni una defensa de pasados equipos municipales de gobierno. No. Hablo solo como un jubilado en expectativa de destino (que a mis años ya se imaginan cual puede ser) crítico por no haber sido más valiente cuando estuve en la gestión pública y agradecido a quienes han gestionado el Teatro en estos años evitando que se convirtiera en otro bien municipal mortecino. Hago mía la frase que dijera José Luis Sampredo tras cumplir los noventa años: "Cuanto más viejo, más libre. Cuanto más libre, más radical". Aunque en este caso, mi radicalidad no sea más que pura y osada sensatez: la defensa de la cultura como un bien público.