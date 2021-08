Adaptarse o morir

Es curioso cómo, al encender la televisión, las noticias y programas de actualidad se limitan prácticamente a mostrar lo que pasa en internet. Es la forma más fácil de acercar a los más mayores, los que no pasan tanto tiempo en las redes, qué tendencias y novedades hay en el mundo real. Claro que, una vez que lo ves por la tele, millones de personas lo sabían antes al haberlo visto por Instagram, Facebook, Twitter o TikTok.

Los medios convencionales van perdiendo peso en favor de las redes, entre las que, últimamente, la plataforma de vídeos en directo, Twitch, ha ido ganando importancia en detrimento de la radio o la TV. Y esto, evidentemente, cabrea a los puristas que se han ganado el pan -y bastante pan- durante años gracias a ellas.

Llegó un día impensable en el mundo del fútbol: Leo Messi se iba del Barça y fichaba por el PSG. En ese momento, con los medios de comunicación tradicionales a las puertas del estadio, un chaval nacido en 1995 trataba directamente con el futbolista. Así lo quisieron tanto Messi como el PSG y periodistas de toda la vida echaban sapos y culebras por la boca en una demostración más de cómo la tecnología les ha pasado por encima.

Se quejaba alguno diciendo que "Ibai no hace preguntas incómodas a los futbolistas". El joven streamer se defendía diciendo que "no tiene por qué, porque él no es periodista". Y fin. Además, tiene gracia que lo diga alguien que puede hablar mal de los futbolistas, pero dudo que pueda hacerlo de quienes ponen los billetes en su medio de comunicación.

Seguramente, la TV, la radio y los periódicos vivan muchos años más, conviviendo con este tipo de plataformas. Aún así, el berrenchín de estos periodistas que, ante el enfado por no poder hablar con Messi mientras un streamer sí, queda injustificado en el momento en el que desprestigian a una persona que ha sido capaz de reinventar la comunicación deportiva con un talento innato que, para colmo, se fue forjando gracias al periodismo tradicional.