Alain Delon quiere morir

Alain Delon anunció esta semana el deseo de poner fin a su vida. La mayoría de los medios que dieron la noticia relatan que el actor pidió la eutanasia para a continuación hablar de suicidio asistido. No es lo mismo. En la muerte asistida, el médico te da el preparado mortal y eres tú quien acabas con tu vida; en la eutanasia -ya que por tus propios medios no puedes-, es el médico el que te provoca el final inmediato. Lo que sabemos del actor es que sufrió dos ictus que le limitan sus capacidades, pero no parece que estemos ante una enfermedad terminal que le produzca graves padecimientos. No es un caso de eutanasia sino de homicidio -en caso de que sea un médico quien le provoque o asista en la muerte-. Delon en su carta de despedida hace afirmaciones que pueden confundir a un lector medio; por ejemplo que tiene derecho a morir; morir no es un derecho, es una realidad inevitable. Perdió al amor de su vida hace poco y en ese estado de depresión dice estar a favor de la muerte digna, como si hubiera dignidad alguna en una inyección letal. Cree que puede hacerlo porque en Suiza es legal, ejercicio de relativismo jurídico de lo más común. No todo lo legal es bueno ni justo. La segregación racial también fue ley. Lo peor viene al final cuando dice que una persona tiene derecho a marcharse en paz porque envejecer apesta. Mensaje triste. Sin hacer un juicio moral sobre el actor, el tratamiento acrítico y conformista de la acogida de la noticia provoca un daño terrible en una masa dispuesta a justificar la sistemática violación de la dignidad humana. Cuando más de la mitad de los enfermos que sí tienen padecimientos y dolores insufribles no tienen acceso a cuidados paliativos, hablar de eutanasia es una indignidad. Parece que cuidar la vida no solo no está de moda, sino que te convierte en un peligroso radical.