En Una larga y afilada espada se ha clavado en el corazón de Turquía y Siria. Un tupido velo de noche ha ceñido las entrañas de sus corazones. Las imágenes inenarrables han provocado un terremoto interno de dolor y desesperación ante tanto sufrimiento inferido. La impotencia ha dejado un lastre de ahogado grito, de humanidad incapaz y paralizado desconsuelo, como un renacido Getsemaní de todos los tiempos - 'me muero de tristeza' (Mc 14,34). Un oscuro interior horada, en estos momentos, las claves de la existencia, donde parece que Dios se pierde en la debilidad absoluta de la carne. Pareciera el lugar donde se visiona el infierno, la sombra del árbol primigenio ciñéndose sobre el nuevo Adán, en desahucio de todo cuanto se es ¡Qué dolor! ¡Cuánta confusión! Como si la tierra hubiera querido expoliar, aún más, a estos doblegados pueblos. La cruda realidad del hombre y de la tierra se abrazan en una debilidad extrema, donde la muerte nos cerca con sus garras, y donde, a la par, surgen motivos de esperanza con tanta solidaridad y amor que ensaya un horizonte de esperanza. Como en otros momentos de la historia, nos volvemos a encontrar con víctimas inocentes; sin distinguir demasiado entre fenómenos producidos por nuestra inhumanidad, en caso de guerras, o por fenómenos naturales. En cualquier caso, víctimas. Confieso que no resisto el panorama, que las imágenes televisivas me producen desconsuelo y angustia. Me retiro, huyo, me escondo de tanto dolor inimaginable que aparece. Sería incapaz de soportar 'in situ' cuanto allí se está viviendo. No sé, siquiera, por qué estoy escribiendo sobre tanta atrocidad. Preferiría silenciar el entendimiento, y, sin embargo, aquí estoy tecleando palabras inconexas para mitigar, quién sabe, la conciencia de dolor e impotencia en que me encuentro. Ahí está la realidad: filas interminables de niños, madres, esposos, inocentes o culpables, aprisionados por las mismas y endebles construcciones de naipes, de escombros, aplastando la debilidad extrema de nuestro ser. Ahora es momento de seguir rescatando vidas; luego habrá que seguir rescatando la memoria para interpretar la noche oscura de nuestra inexistencia; para rescatar la propia existencia de tanta oscuridad. En estos momentos pasan por mi recuerdo las víctimas de eta, el 11S, el 11M, Charlie Hebdo, Copenhague, Siria, Nigeria, Sudán, Ucrania… y tantos tragos enloquecidos de millones de habitantes que, como gotas de sangre, ruedan por la cara oculta de la luna, por la noche de todos los tiempos. Cuesta mucho reconocer al hombre, y hasta aparece la posibilidad de echarle la culpa a Dios. ¿Cómo sacar del estremecimiento y del terremoto un rayo de luz divina? ¿Cómo recuperar en esa fisonomía el rostro del Dios bueno? Aquí está en juego la fe, perdida entre gotas de sangre, con tantos hombres, mujeres y niños entre los escombros, carnes mancilladas, bebiéndose la noche hasta quedar ebrios de sin sentido. Tengo la impresión de haber llegado al naufragio óntico, metafísico, de toda la existencia, mientras tiemblo, sobrevivo errando, mendigando un poco de consuelo entre tanta humanidad somnolienta. No me creo la solidaridad de quienes a su vez están incitando la guerra, la hipócrita solidaridad de quienes pretenden lavar la conciencia de su presente. Siria y Turquía han sido traicionadas por su propia naturaleza, y aunque estemos todos dispuestos a desvivirnos por ellos, la tierra parece querer enfrentarnos con la universal finitud. Todos unidos no somos nada, por más que hayamos rescatado unas migajas de existencia, por más que el grito de alegría se haya oído en el salvamento de última hora. Doy Gracias a Dios por ello, nos congratulamos de que así sea, pero… ¿dónde quedarán las lágrimas para un posible consuelo? ¿dónde los abrazos de tantas familias destrozadas? ¿dónde se podrá plantar ahora la potencial semilla de esperanza? Cuando pasen las horas, acaso ya mismo, y se oigan los bombardeos de las trincheras rusas y ucranianas, cuando el recuerdo de los muertos de Turquía y Siria pasen página en la actualidad dominante ¿qué será de los muertos ya olvidados?, ¿qué de los vivos que quedan como muertos? Me gustaría escribir una buena retahíla de razones y expectativas, encontrar el peso necesario para la humanidad, tan solo para sembrar el campo de sentido; pero la experiencia existencial, que estamos contemplando, supera la lógica de cualquier concepto, y nos deja al borde de un precipicio. Asistimos al padecimiento incomprensible de una humanidad inocente e indefensa; entretanto, las ideologías dominantes y sus intereses, sobrevuelan, como aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos y olvidados. El mundo seguirá su curso autodestructivo sin haber aprendido ninguna lección. El encogimiento de corazón, que hemos soportado esta semana, pasará inadvertido para los poderosos del planeta, y los estruendos de los renovados bombardeos se seguirán oyendo por Zaporiya, en la frontera misma de Dombás; acaso en el inminente conflicto de Taiwán. Las placas tectónicas irán, de este modo, acumulando la culpa de la naturaleza ingrata.