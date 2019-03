Alcalde de pueblo

El ejercicio político es muy diferente según se afronte en una ciudad o en un pueblo. He tenido la oportunidad de comprobar la forma en la que los vecinos de una pequeña localidad de apenas 3.000 habitantes son capaces de atosigar a un primer edil. Para los vecinos no hay horas, ni noche, tan sólo existen problemas a solucionar. Es por ello que ese alcalde debe tener los oídos abiertos a todo tipo de informaciones y de demandas, pero también debe manejar, de forma diestra, una criba en la que selecciona qué es urgente y lo que no lo es. En el pueblo del que les hablo, que está en Segovia, vi en una ocasión cómo al alcalde le asaltaban en un momento sagrado, que es aquel de la sobremesa en que se juega al mus con el compromiso de pagar copa y puro a los rivales si se pierde. Es su tiempo libre. La demanda del vecino era nimia, una solemne tontería. Le respondió: "¿Tú ves aquí escrito en algún lado un cartel en el que se lea Ayuntamiento? Yo no". Y siguió jugando tan pancho a las cartas. El alcalde, además de ser transportista, intentaba gobernar su pueblo de la mejor manera. Aunque a veces su vida no fuera vida. Pero lo hacía.