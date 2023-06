La inmediatez da jindama. La llevamos en las manos. Pregúntale al móvil y de inmediato solucionará los problemas matrimoniales. Haz la prueba. Pídele consejo, y te los dará hasta para intimar con los suegros. Logramos controlar cada aspecto de nuestra vida en un par de segundos. La aplicación correcta te llevará, eso sí, a donde quiera llevarnos el diseñador de conductas. El problema no es Facebook, Spotify o Netflix sino los algoritmos que se superponen a todos los acontecimientos de la vida. ¿Qué orientación tienen, cómo filtran la información, quién está detrás de ellos? Parece que piensan; y es verdad que alguien los utiliza pensando y orientando. La gallina pone el huevo donde le dan maíz.

Los algoritmos filtran nuestras actuaciones, y los inocentes links declaran las tendencias ingenuas ante quienes nos ponen el cebo que hemos de picar. Controlan, de esa manera, hasta la hora del excusado. Estamos permanentemente interactuando con informaciones polarizadas. No podemos olvidar que todo está programado por personas intencionadas, que saben utilizar medios para objetivos precisos. No seamos ingenuos, los modelos matemáticos no son justos ‘per se’, están al servicio del éxito ‘omega’. Ahora, de una manera u otra, estamos atados a la máquina ‘móvil’.

La tecnología esclaviza las conductas, hasta el punto de tenernos subyugados mentalmente. Lo que parece ser un progreso social, que lo es, también introduce efectos colaterales de soledad e inhumanidad alarmantes. Los algoritmos deciden con quién podemos hacer match; aunque después resulte un churro (véase First Dates). Las máquinas ya están aquí, como la fuerza nuclear, para bien o para mal. Como las drogas en la farmacopea, o su abuso. Sus consecuencias las estamos palpando a través de personas convertidas en adictas al centro interactivo de Google, creyendo que ‘Internet siempre tiene la razón’.

La inteligencia artificial, que en principio suena bien, está asaltando la trinchera del espacio personal, y, casi no me atrevo a decirlo, afectivo. A partir de ahora, ¿quién tomará las decisiones más importantes? Los algoritmos están abiertos a no tener límites; si no fuera porque no son infalibles. En palabras de uno de los padres de la IA, el británico Geoffrey Hinton, sus “parámetros morales”, si es que pudiese tenerlos, son totalmente contrarios a ella: el aborto, la ideología de género, los “múltiples modelos de familia”, la eutanasia, lo contenido en la leyenda negra o sus principales “fake news” son aspectos que se dan por hecho en su algoritmo.

Como ejemplo, ya en Estados Unidos hay algoritmos que dictan sentencias, además de predecir las posibilidades de que los individuos puedan reincidir ¡Qué miedo! Ya veo a los jueces en paro, y a profesionales, que antes eran imprescindibles, siendo sustituidos, en un santiamén, por una combinación matemática.

La deshumanización anda rondando, ‘buscando a quién devorar’ ¿Resistencia o sumisión? Los algoritmos secretos pueden llegar a manos desaprensivas cuyos criterios sesgados ejerzan un poder omnímodo sobre la población ¿Cómo defenderse entonces? Son muchas las grietas y fisuras que se asoman por este campo venidero, y no estaría de más echarle albahaca deontológica al guiso explosivo que se está cocinando.

Los algoritmos, programados y diseñados por personas, ya están decidiendo por nosotros. Si en este evidente proceso de deshumanización se olvida la ética y la moral no se tiene en cuenta, no es de extrañar que las consecuencias puedan ser mortales de necesidad; de lo que no están libres ni aquellos que los diseñan. Los errores van implícitos en su misma génesis.

Ojo al parche. La equivocación sería que, confiando tanto en las máquinas, desestimáramos el papel que tienen las personas. Los puestos de trabajo peligran considerablemente. El diseño social, que se nos aproxima con la inteligencia artificial, pone patas arriba todo cuanto somos y tenemos. Miedo no, lo siguiente. Porque hay algo más que una máquina dependiente de un ser humano. La IA y sus algoritmos raya la finísima línea divisoria entre la tecnología y ese plus de decisiones complejas a la que es capaz de llegar la matemática avanzada. ¿Os imagináis todo ese proceso algorítmico aplicado a la biología, al genoma, al diseño molecular, a la manipulación extrema del ser humano? ¿Quién le pone puertas al campo? ¿Quién el cascabel al gato?

La IA puede ser una verdadera aliada del ser humano, si en ninguno de los procesos desapareciera el componente valorativo y deontológico. Aquí comienzan las grandes preguntas sobre lo adecuado de estas aplicaciones que nos sobrepasan, qué sea el buen uso y quién lo ponga en práctica, desde qué criterios y para qué sea. El mismo Stephen Hawking desconfiaba del desarrollo inadecuado de la inteligencia artificial si ésta ponía en riesgo de desaparición a la raza humana. A todo esto, añádanle los intereses creados entre empresas y países, el sinfín de concomitancias que se derivan: desafíos competitivos, capacidad adaptativa, lucha de poder.

Otro nuevo petróleo en el subsuelo de la humanidad dispuesto a contaminarla de otra manera más sibilina y sutil. La vieja aspiración de hacer el mundo más humano se encuentra al borde de la deshumanización. Vuelta a empezar en ese querer encontrar la cuadratura del círculo. Estamos sufriendo sólo los primeros impactos de un arma de doble filo, la tecnología, que, antes de entenderla, ya va por delante de nosotros. En el fondo, está el hombre, ese ser indigente, que quiere, por encima de todo, ostentar la inteligencia divina.