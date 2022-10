A D. Álvaro Domecq Romero, Hijo Predilecto de Jerez

Hablar de "hijo predilecto" supone reconocer -entre otras muchas cosas- el amor preferente o afecto especial que sienten los padres por uno de sus hijos, y en el caso de una Institución, la mayor distinción a alguien nacido en su ámbito territorial, viniendo a representar en definitiva, el orgullo y profundo cariño que te profesa quien así te nombra.

Creo que nadie duda que ese reconocimiento, además de merecido, se queda corto para D. Álvaro Domecq Romero.

Y no lo digo por su extensa vida y trayectoria profesional, marcada de éxitos, reconocimientos, - y también, de momentos amargos -, sino que me gustaría centrarme en la persona y su calidad humana, forjada entre caballos y toros desde su infancia, aprendiendo siempre con respeto y admiración de sus mayores, y con esa máxima que le inculcó su padre: "Si haces algo mal, páralo y comienza de nuevo".

Dudo que haya hecho muchas cosas mal, pero lo que está claro es que como se ha caracterizado en el ruedo y en la vida, "no se ha dejado ganar la pelea por nadie", y nunca ha dejado de luchar por sus sueños, la mayoría cumplidos.

Desde que conocí a D. Álvaro, cuando llegué a la Real Escuela (perdón, "su" Real Escuela), lo primero que me sorprendió fue su profunda humildad y sobre todo, esa inteligencia innata que "quod natura non dat, Salmantica non praestat", y que se advierte al mirarle a los ojos, aunque a veces los recuerdos y emociones los vuelvan además brillosos, llenos precisamente de tanta vida.

De estos años vividos, llenos de viajes, anécdotas e imborrables momentos (y también a veces los desencuentros que tienen las personas que se quieren), puedo asegurar que de las mejores cosas que me ha enseñado es a aprender de su ejemplo, de su dedicación en cuerpo y alma a su pasión, a lo que es su vida, su fuerza para vivir y que le ayuda a levantarse cada día, que no es el caballo, como todos pensarán, ni su Real Escuela, sino ser una buena persona, hacer mejor la vida de los demás, y a predicar con el ejemplo con su familia, con sus amigos, con sus colaboradores, con esa frase tan suya y llena de generosidad como es: "yo me ocupo".

Como decía Antonio Machado, a ser, "en el buen sentido de la palabra, un hombre bueno"

Pero haber nacido donde ha nacido, en la ciudad que hoy le muestra su mayor reconocimiento y respeto, con la imborrable huella de su admirado padre le ha hecho ser, además de un hombre bueno, algo que le define plenamente: un caballero.

El nombramiento de "Hijo predilecto" de la ciudad de Jerez, no hace más que perpetuar, en esta ocasión, el agradecimiento de su tierra y el ejemplo para los demás, de hasta dónde puede llevarte ser una buena persona, un buen hombre, un caballero, llevando un apellido indisoluble a la Ciudad, con esa humildad.

Amigo, maestro, compañero… ningún reconocimiento podrá llenarte más (de los muchos que has cosechado en tu vida y seguirás recibiendo), que el respeto y cariño que recoges allí por donde vas y te paran para saludarte -como he comprobado acompañándole en Viena, en Lisboa, Madrid, Méjico, o cualquier venta de carretera donde hemos tomado un café, o hace un par de semanas en Chantilly, ciudad francesa del caballo por excelencia, donde el dueño de una importantísima multinacional del lujo y gran aficionado a los caballos, me preguntó: ¿Cómo está mi amigo Alvarito?.

Querido Álvaro: Estas líneas son mi modesta felicitación por tan merecido reconocimiento, llenas de esa gratitud de cuando el recuerdo se guarda en el corazón, y no en la mente.