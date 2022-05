Amigo tiempo, enemiga prisa

Veo, asiduamente, desfilar por mi calle a personajes que llevan en su cuerpo el zarpazo de la droga: enjutos, afilados, consumidos, de un color cetrino cadavérico, como si hubieran salido de los pinceles de Valdés Leal, donde el perfil de la parca se prefigura por todas sus extremidades. Van mascullando palabras ininteligibles, 'catiñeando' a veces, acaso discutiendo con aquel que un día fueron, o con el fantasma que ahora les posee; desdentados y andrajosos, gesticulando solos al aire de sus descuidadas greñas, casi siempre corriendo, buscando con ansiedad ese tren que los lleve a ninguna parte.

Andan deprisa, muy deprisa, precipitadamente, por el atajo de la noche hacia un amanecer imposible, en busca del tiempo perdido, o no hallado nunca, en ese alucinógeno creer que están viviendo. Este drama, esta patología personalizada, donde la esperanza se ve cercenada por la degeneración de lo humano, no es sino reflejo de esa otra realidad, que nos envuelve a todos, cuando, aprisionados por el tiempo y la prisa, desorientados por nuestros propios pasos, como ellos, caminamos acelerados hacia ese lugar extraño, que se llama 'ninguna parte'. No tenemos tiempo por culpa del tiempo mismo que nos agobia; tenemos prisa para llegar a no se sabe dónde mientras perdemos el perfil del alma y la razón misma por la que consumimos el tiempo que nos quitamos.

No pretendo hacer un juego de palabras, sino constatar lo que nos está ocurriendo ahora en que todo parece una carrera permanente en el circuito de velocidad. El camino que llevamos se ha convertido en el antropófago feroz, que como sustancia alucinógena nos extasía hacia quimeras ficticias que olvidan la realidad de lo que somos. Hemos tomado el atajo, la prisa y la velocidad. Todo ha de ser ya, ahora, al instante, de inmediato: resultados, saldos, medidas, constataciones cotejadas, verificaciones, todo en un santiamén, al límite…La adrenalina ha de estar a tope, no se puede bajar la guardia, venga, la competitividad exige el todo por el todo, consumo inmediato, usar y tirar, si algo no vale se sustituye, eres una pieza de quita y pon del puzle mercantil…todo es avanzar, correr, estimular, incitar, superar, objetivos alcanzados, más y más y más…y lo último, lo eficaz, lo inmediatamente en todo, porque no existe el luego, no queda tiempo, el reloj agota todas las horas, tic-tac, tic-tac y sigue, sigue el imparable cronómetro de círculos concéntricos invariables e infinitos. Un péndulo implacable. No queda tiempo para dedicarnos tiempo.

Ahora se arranca en 6ª, no existe la gradualidad, la velocidad se ha vuelto imprescindible, neumáticos slick, aunque el asfalto no sea el adecuada. No importa que te estrelles; se te sustituye y otro especialista en arrancadas al límite ocupará tu prescindible persona. Importa la máquina y la adecuación al engranaje de la misma. Estás en el box de la escudería y sólo interesa la pista. Se necesitan especialistas en arrancadas, emociones, pisar a fondo y no pensar. Sentir, esnifar el vapor del combustible y salir a todo gas arrasando, a toda leche, hasta desplazar el cerebro por el impacto de la gravedad. Eso es todo. Conseguir la emoción precisa y dejarse embriagar por la velocidad y el adelantamiento peligroso. No hay límite, no hay paradas, sólo el ideal del entusiasmo pasajero.

Y cuanto más deprisa vamos, menos tiempo tenemos; como esos vecinos míos, que pasan todos los días por debajo de mi ventana buscando la dosis de muerte que les pueda dar un poco más de falsa vida. Pero la vida verdadera, la que se trabaja, degusta y agota, ésa, lleva otro ritmo, más de cuesta arriba que de cuesta abajo. Porque tiene lentitud y distancia, dureza y fragilidad, asperezas que no se resuelven con el puño del acelerador a todo gas. Cuando la carretera empieza a subir la cosa cambia y los lamentos de las liebres tienen que dejarle paso al lento y cansino andar de la tortuga, al secreto escondido de la regularidad y la dosificación de las palabras. Es entonces cuando nos damos cuenta de lo mucho que vale lo poco y del trabajo constante que necesita lo excelente. Que la inspiración -decía Picasso- te pille trabajando. Es en el sudor, la renuncia y el cansancio donde se esconde el secreto bien guardado del éxito. Precisamos tiempo para no claudicar a los envites demoniacos de la prisa - 'vísteme despacio que tengo prisa'- que gusta más del escaparate refulgente que del trabajo bien hecho, que necesita, siempre, de tiempo, constancia y fidelidad. "Creo en lo lento, calmoso, obstinado, sin fanatismos ni entusiasmos -decía Ítalo Calvino- porque no creía en ninguna liberación ni individual ni colectiva que se obtuviera sin el costo de una autodisciplina, de una autoconstrucción y de un esfuerzo" Hemos inventado el circuito de velocidad; ahora es tiempo de inventar el camino de lentitud. Quizá porque todos llegamos muy deprisa a ninguna parte.