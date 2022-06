Amistad ejemplar: los 'Yo M'Punto'

No lo tiene fácil, desde luego que no, quien llega a Jerez queriendo integrarse en nuestra sociedad, pues pensando en la tradicional buena y fácil acogida de los andaluces para con los forasteros, se topará enseguida con un recibimiento amable pero distante que no le facilitará su rápida incorporación en el entramado social de la ciudad.

Lo pude comprobar personal y familiarmente a mi llegada aquí, hace ya mas de medio siglo y he tenido posteriormente la ocasión de confirmarlo por lo que amigos o compañeros, que vinieron para quedarse también, vivieron en sus propias carnes que al llegar aquí experimentaron semejante situación y tropezaron al principio con similar frialdad, más propia de otras latitudes que de lo que se afirma por ahí sobre nuestra manera de ser…

Y es que nuestra estructura social, a diferencia de otros lugares, siempre he pensado que se configura en una sucesión de círculos, bastante cerrados, a los que, si no accedes de la mano de alguien que forme parte de uno de ellos, puedes quedarte por mucho tiempo fuera de las relaciones que son características de una integración plena en cualquier población.

Y eso, ya digo, es lo que yo mismo y mi familia vivimos, desde nuestra llegada a Jerez, hasta que Meme, una vecina de nuestro primer domicilio, en el entonces nuevo Vallesequillo, e inolvidable y queridísima amiga nos tomó de la mano y nos incorporó al suyo, en los iniciales primeros años setenta del pasado siglo, abriéndosenos desde entonces las puertas de este pueblo que hicimos nuestro de por vida pues un círculo, por diversas razones a veces inexplicables, conecta con otro y este con muchos otros más y finalmente, sin saber muy bien la razón, te sientes feliz y compruebas que estás inmerso en la vida y milagro de una ciudad maravillosa como la nuestra…

Y a qué viene semejante introducción, pues para poder contarles que el pasado sábado, de forma íntima, casi un centenar de personas, de todas las edades -desde abuelos a bebés-, casi todos nacidos aquí pero también otros muchos llegados desde tierras extremeñas o salmantinas; de Madrid, Sevilla o Canarias, de Ceuta, Córdoba o Málaga, celebraron con emoción y jubilo sus Bodas de Oro en la amistad, integrados en un grupo que por estar siempre dispuesto a participar en lo que fuera, se autobautizó sencillamente como los 'Yo M'Punto' y ningún lugar mejor para su fundación desde luego que el recordado 'Club de la Amistad', del Convento de Santo Domingo, como ya queda indicado en el segundo año de la década de los setenta… del pasado siglo.

Cincuenta años desde entonces. Medio siglo, nada mas y nada menos que cinco décadas de afecto compartido, de sufrir también el dolor de la ausencia definitiva , de familiaridad voluntaria y no impuesta, de mutuo cariño, en las que algunos se marcharon -los menos- y bastantes más llegaron; en las que Pedro y Meme; Paco y Maricarmen, Pepe y Angelita, Manolo y Nena, José Antonio y Mercedes, Juan Manuel y Marisol, Pepe y Charo, Pepe y Milagros, Domingo y Katy, Manola, Antonio y Loli, Chechu y Ana, Pedro y Pilar o yo mismo y María del Carmen, a los que nos acogió, recién llegados aquí, como queda dicho, la recordada Mercedes Pacheco, fuimos asistiendo a las bodas y al nacimiento de los hijos que daría paso a las familias y después al regalo que para la misma representa la venida al mundo de los nietos con los que los 'Yo M'Punto' han alcanzado ya que se dice pronto; como gráficamente ha quedado reflejado en estas mismas páginas de Diario de Jerez; su tercera generación, dando un hermoso testimonio de ese bien tan preciado que es la amistad…

Y como este sentimiento, en la sociedad que nos ha tocado vivir, es tristemente un bien escaso y lo que impera, por desgracia es el egoísmo insolidario "del quítate que me pongo yo", me ha parecido oportuno, como sencillo homenaje a este singular grupo de amigos jerezanos y al concepto de amistad contarlo para que se conozca y sobre todo con la intención de que cunda el ejemplo…

Que no digo yo que no haya otros casos similares; que seguro existirán; como lo fueron en su época 'Los Máscaras', 'Los Karcomedos' o 'Los Lagartos', ejemplos también años ha del cultivo de un sentimiento tan noble como el de la amistad entre nosotros, pero ahora representado, al menos para quién esto escribe, por los 'Yo M'Punto'.

Y que cumplan, con el mismo afán y la misma entrega; con tanta generosidad, muchos más…