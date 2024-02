Hogaño coincide San Valentín con el miércoles de Ceniza. Lo mismo ocurrió en 1945, año en que terminó la II Guerra Mundial. Uno por ser fuego y el otro por ser cuanto aquel deja, ceniza. Lo del uno, bien pudiera ser entendido como el otro, de tan gemelos que son, aunque no lo parezca. Muerte por chocolate, vaya. Hoy el amor, con nombre de civilización ‘es un cobarde con nombre de valiente’. Da, pero quita; parece que quiere, pero no entra; se asoma a hurtadillas, pero se esconde; quiere, pero no invita; prende en ascuas, y es ceniza. ‘Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado’ (Quevedo).

El Amor es intrínsicamente contradictorio para la vivencia común del ser humano, como su destino que ‘es un descuido, que nos da cuidado’ ‘es un soñado bien, un mal presente’¡Pobre enamorado! ‘en libertad encarcelada’ ‘cobarde con nombre de valiente’. Paradoja y oxímoron anidando en la misma entraña de su ser, ‘enfermedad que crece si es curada’. ¿No es este el ánimo fogoso en el que se encuentra todo ser enamorado? El Amor. Piedra de afilar de cuanta relación existe. Todo está impregnado de este bien que lo enreda todo, del que no se puede prescindir para nada; porque nada sería sin él. No hay religión, ni ley alguna, que no tenga como principio la consecución de este. Ley de oro: ‘no busques para el otro lo que no quieres para ti’, presente en todas las culturas y religiones, no es sino el sustrato universal del Amor; el ‘amaos los unos a los otros’ del cristianismo ¿no significa lo mismo?

Habrá, después, que salir de la atadura y encerramiento con los que cada cual quiere limitar este mar movible, entre las orillas del alma, que es el amor ¡Qué manía por querer que todos beban de la única copa, qué empeño tozudo porque todos coman del mismo trozo de pan, limitando los sabores! Llenémonos los unos de los otros con el dulce aroma de la diversidad, con la múltiple fórmula de la vida para probar el maravilloso júbilo del único sentimiento sanador y motivante: amar. Hay una fuerza intangible, superior a todas, una razón de ser que anima el alma, una deidad que cubre cualquier otra, una verdad que no necesita religiones.

Habría que aprender a decirlo en todos los idiomas, a conjugar el verbo amar, ‘escribir su nombre en las paredes de la ciudad’. Aceptaría gustoso que hubiera grafitis, pentagramas universales para cantar y bailar, para sentir y gritar, para llorar, para abrazarnos en el mismo ser, en el mismo amor que rompe la guerra y mitiga el dolor. No es una palabra romántica, tampoco el ensalmo mágico y juvenil de una pasión; es la razón misma de la vida, la vida de la razón. Llena de contradicciones, por supuesto, de paradójicos equilibrios; así es el amor, desconsolado, en busca de amor y siempre más amor. Deviene en Eros carnal, pasión desenfrenada y efímera; salta, decían los griegos, a Storgé, como fraterno, comprometido y duradero, y se atreve a ser más elevado como Philia, ese motor que mueve al individuo hacia el prójimo y la solidaridad; llegando al Ágape, donde se amansa el corazón con divinos sentimientos.

Superficie y profundidad, unidas, entrelazadas en besos infinitos, tierra y cielo, corporeizados ambos para volar junto a los dioses, hasta vencer a Tánatos, hasta engendrar Vida, hasta quedar en el éxtasis de las palabras, como los pilares del templo, que, sin estar juntos, sostienen el edificio. Roble y ciprés proyectando sombras, bajo el mismo cielo, con un mismo destino. Amar, un arte, para encontrar el equilibrio de tantas formas de amor que existen: si afecto, amor; si compasión, amor; en tolerancia, amor; en creencias, amor. Amor hasta morir de amor, hasta transformar el dolor en donación amorosa imperecedera. Amor en libertad, y comprensión, y diálogo. Amor en equilibrio, en camino permanente de superación. Libertad y amor ¡tan esenciales! Lugar de relación y encuentro, donde el yo vive en el tú, donde la otredad se puede hacer vaivén, olas acariciando la playa, pintando de espejos la tosca arena con el agua iridiscente.

Nadie esconda esta palabra y active su Amor en el campo de batalla: fuerza de paz, abrazo, razón suficiente que baste para todo. Amar, como ‘una herida que duele y no se siente’ ‘cuando es hielo abrasador y es fuego helado’. ¡Quisiera tener un ejército de amantes, un soñado bien en este mal presente que sofoca! Así, con pasión eterna, hasta morir por amor. Vivir así eternamente: Tú por mí, yo por ti. Íntimos e inseparables, hasta la locura, hasta la muerte, hasta el abrazo definitivo, confundidos el uno en el otro. Transformados al fin. Feliz San Valentín hasta devenir ceniza enamorada.