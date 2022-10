Desde que los animales de compañía son considerados, jurídicamente, miembros de la familia, se me ha rebotado el gusto por ellos a cierta distancia de precaución, prevención y reconcomio. Indubitablemente siempre los he considerado 'seres vivos dotados de sensibilidad', sin que hubiera ley alguna que lo indicara. De hecho, me he criado en una familia en que gatos, perros, mulos y pollinos compartíamos lugares en juiciosa convivencia familiar, que venía determinada por la norma no escrita del sentido común, la higiene y el ente natural. Nadie ponía en duda los lazos afectivos que hubiera con las distintas especies zoológicas. Había alguna distinción, eso sí, entre humanos y cuadrúpedos. Las gallináceas tenían menos consideración, dado el escándalo que producían con su inoportuno cacareo, a causa del moronense, o lograban poner el huevo de Colón.

Sabíamos de la diferencia -ser, esencia y existencia- entre un cacharro, o cosa, y un perro, entre animal y objeto, entre langostino y plato. No me parece mal que, incluso, la ley regule la custodia de los animalitos en caso de divorcio o separación de la pareja, ni que acuerde la manutención y cuidado del animal. Es justo ¡animalitos! Ya son seres sentientes, y huelga decir lo que llegarán a ser de aquí al futuro. Desde ahora, ya sí: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia. Incluso la ley manifiesta que todo animal escogido por el hombre tiene derecho a vivir conforme a su longevidad natural.

Supongo que también se referirá al ser humano, en lo que de animal tiene (¡Cuántas ideas me arriban al respecto! Mejor las dejo para otra ocasión). Me ciño a los animalitos que tienen derecho a vivir libres en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Al igual que los humanos tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la prevención de su hábitat. Y se deriva de ello las obligaciones sanitarias de sus dueños a limpiar el pipí-popó que tanto trasgrede la alfombra de la ciudadanía peatonal de la urbe, por ejemplo.

Derechos y obligaciones que parecen no estar en el mismo nivel animalista que nos circunda. De esta guisa, tan loable en muchos casos, termina uno pareciéndose más a los animales que a las personas. Efectivamente, la ideología que se establece, detrás del movimiento animalista, acaba por igualar al hombre con su mascota. No se os ocurra decir lo contrario; seríais linchados cual perritos calientes. Por cierto ¿no habéis reparado en cuán parecidos son los dueños a sus mascotas? Desayunando con unos amigos, pasaron por allí unos convivientes (de supuesta unión aproximada) con su perrito, y puedo asegurar que el chucho tenía parecido a los dos. De ojos para arriba, vivo reflejo de su dueña: en la mirada, el peinado, en tanto que, lo espantoso de la boca, quijada muesa y dientes pendencieros, se asemejaba a él.

Cosas de la naturaleza mimética, sin duda, que deja espécimen y fenotipo en el lugar que corresponde. Como lo guisantes de Mendel y las leyes genéticas del azar. Hay, incluso, quien sugiere que las mascotas se parecen a sus dueños, tanto física como psicológicamente. Mi hermana, que tenía un perro 'de toda la vida', tal era su raza, y que nunca obedecía, solía decir que era igual a sus hijos. Les trasmitimos lo que somos, y, de hecho, acabamos siendo unos canes.

Debe haber mucho de verdad en esto que digo, pues conozco gente que tiene en sí lo que la mascota es, y son como el chucho o el gato o la iguana, que de todo hay en botica. No lo dudo, hay evidente conexión entre amo y mascota. El problema está en si las mascotas tienen las extremidades larguiruchas, la melena enmarañada, o tienen una morfología imposible, en cuyo caso se me puede enfadar algún lector y darme un ladrido impropio ¡lo siento!

El animalismo tiene estos inconvenientes, que, de tanto asemejarse a los animalitos, desviamos los procederes hasta llegar a un quiasmo psicológico de aullido más que de razonamiento. Reparo, con frecuencia, en el laboratorio de los parques, a dueños y perros cortados por el mismo patrón. No es malo ni bueno, es. Me alarmaría si el dueño de un pitbull se me enfadara por alguna simpleza y me mordiera. Salvo eso, me la refanfinfla.

Si yo tuviera un perro, sería pequeño, con algo más pelo que servidor, alegre, danzarín y juguetón, tan sólo porque compensara, con sus idas y venidas, lo poco que este dueño corretea. En fin, un gozque, que complementara en mí todo aquello de lo que adolezco y sufro. Un compañero, poco mordedor, al que le ladrara yo en latín y me escuchara contento. Porque veo, con asombro, en qué modo y manera hay quien se dirige a sus mascotas con razonamientos de muy alta comprensión, con argumentos morales y discursos altivos, como 'si fueran capaces de discurso o entendimiento alguno', que diría D. Quijote, viendo como el cabrero, 'asiendo a la cabra por los cuernos', se dirigía a ella llamándole cerrera y desviada.

El animalismo tiene estas cosas, que habrá quien, no tardando, querrá contraer matrimonio con la fiel mascota de su vida. De tal perro, tal pareja. Al tiempo.