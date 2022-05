AniversarioEn nosotros está el cambio

Este mes de mayo se cumplen 60 años de la bendición de la Imagen de Nuestra Señora de la Estrella, fecha imborrable para todas las personas que tuvimos la suerte de vivir.

En esa fecha, se puede decir que es donde arranca la devoción lasaliana a esta bendita imagen de la Madre de Dios y que está tan enraizada, no solo en la familia Lasaliana, en nuestra ciudad pues es una preciosa imagen que atrae la devoción de muchas personas, cofrade y no cofrades lasalianos y personas sensibles al mirar y ver esta maravillosa representación de la Santísima Virgen, en este caso con la advocación de Ntra. Sra. De LA Estrella y que es el inicio de un camino que culminará si Dios quiere en octubre del próximo año.

Esta extraordinaria imagen de la Santísima Virgen procede de unos de los mejores autores imagineros del siglo pasado como es D. Sebastián Santos Rojas, autor de gran renombre y muy prolífico en su obra y de una gran categoría como escultor reconocido por expertos.

Fue un autodidacta que se convirtió en un genio. Así se puede definir a D. Sebastián Santos Rojas, uno de los mejores escultores e imagineros del siglo XX con residencia y taller en Sevilla, aunque no fue nativo de esa ciudad, sino de un pueblo de Huelva, Higuera de la Sierra, para muchos especialistas el mejor, que dejó un buen legado de obras de primer nivel en buena parte de la geografía andaluza.

Sebastián Santos, el genio, es el hombre/artista que realiza una maravillosa obra escultórica y que se puede considerar como un heredero directo de los mejores imagineros del barroco sevillano, su aportación a la escultura y la imaginería de Andalucía y a su Semana Santa. Autor de muchísimas imágenes de la Santísima Virgen de gran devoción mariana que se encuentran en diferentes localidades de nuestra Andalucía, así como también autor de imágenes de Cristo y de imágenes secundarias, siendo todas ellas de una gran categoría artística.

Con estas líneas quiero ofrecer mi admiración en este aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Estrella a esta persona que tuvo la inspiración divina de tallar esta sensacional imagen de María y que tiene la intrahistoria, que posiblemente muchos no conozcan, y que fue una viva imagen de la cara de una hija suya y que ni él ni su esposa querían que saliese de su taller. Pero quiso Dios y Ella, su Santísima Madre, la que sería Nuestra Señora de la Estrella, la que convenció a este matrimonio por medio de las personas de la Hermandad Lasaliana de Cristo Rey y Nuestra Señora de LA Estrella encabezados por el Hermano Eleuterio José y otros miembros de la Junta de Gobierno de aquellas fechas, quienes tras visitar los talleres de varios escultores, esa Comisión de hermanos encargada de esta tarea encuentra en el taller sevillano de este insigne escultor la talla de una Dolorosa que habría de convertirse en Nuestra Señora de la Estrella. Motivos de carácter sentimental, tal como he comentado antes, originaron la inicial resistencia del artista a desprenderse de la talla, a lo que finalmente accedió tras numerosos ruegos y negociaciones.

Este es mi recuerdo, homenaje y admiración hacia tan, para mí, fenomenal escultor/imaginero que es en quien empieza y parte la historia de esta maravillosa imagen de la Stma. Virgen a quien la devoción y los favores que ha concedido a números devotos han hecho posible que, si Dios quiere, el próximo año por octubre, sea coronada canónicamente, deseo que, como dije en otra ocasión en este mismo medio, partió del Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quién la reconoce como Patrona del Instituto.

Yo, como cofrade, como hermano de mi Hermandad, estaré (y creo que otros muchos hermanos y devotos también estarán) siempre agradecido y muy orgulloso a tan, para mí, extraordinario escultor por haber tenido la inspiración divina de tallar sobre un trozo de madera para darle vida a tan maravillosa imagen en la que representa fielmente a una devoción mariana hacia la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de la Estrella.

ME pasa y creo que es posible que pueda ocurrir a muchos, ya que los momentos que vivimos y a los que tenemos cierta edad o pasamos de los ochenta, tanta información que salta a los medios como prensa escrita, radio, televisión, medios sociales etc., no sepamos digerirla bien ya que los que pensamos en cofrade nos duela todo el panorama que nos presenta ésta sociedad.

Hagamos cada uno nuestra composición con los actos que expresan los medios: quemas de iglesias, matanza de cristianos, asesinato de misioneros o misioneras, ataque los principios del evangelio, ataque a miembros eclesiales y seglares, por su condición de proclamar su fe como cristianos etc. etc.

Es verdad que algunos medios nos felicitan; como este medio que acoge con precisión y nos da información a los cofrades de lo que ocurre dentro de nuestro circulo, especialmente de nuestra ciudad. Y esto nos alegra y nos mantiene informados de los pormenores actos. Por todo ello expreso mil gracias.

El pasado año se nos da la nueva etapa de nuestra Unión de Hermandades. El saliente y el hermano que lo presidirá los próximos años, gracias al saliente por su labor y bendiciones y oraciones al nuevo, por la labor difícil que le puede esperar. La foto que presidió tal acontecimiento, me hizo muy feliz, ya que en ella encuentro a mis Titulares Cristo Rey y Nuestra Señora de la Estrella (próximamente tendremos que acompañarla de Coronada) así como a nuestro Fundador San Juan Bautista de La Salle. Tengo que reconocer que me gusta llamarla la Capilla de San José.

Después de lo expresado, podéis pensar que es lo que pretendo decir. Pues bien debajo de la foto a la que me refiero el redactor nos dice que el mundo de las hermandades y cofradías en nuestra ciudad puede mover unas 1.000 personas, por mi parte diría que muchos más; donde dejamos a cargadores, capataces y auxiliares, bandas, acólitos, familiares y demás personas. Si sumamos a todos serían muchos más. Me alegra decir que en tiempo de Jesús solamente con 11 valientes fueron capaces de cambiar la sociedad corrompida de aquella época, es verdad que uno lo traicionó, Judas, pero la comunidad supo reponerla rápidamente. Matías (Hechos 1/13-26) colaborador de los apóstoles y mártir por Cristo.

La figura de Matías me atrae, ya que en ella podemos entrar todos en el grupo de los discípulos que entró gracias a la primera comunidad de Jerusalén. Nosotros tan bien nos cogió una comunidad: una familia cristiana, un colegio o profesores con signo religioso, parroquia, hermandad o cofradía etc.

Solamente traeré tres pinceladas "Del Libro de los Libros, Nuevo Testamento" Lucas 20/20-36 *Dad pues a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios*, Marcos 12/13-17 y Mateo 22/15-22, también lo expresan. Lo cumplimos, pensémoslo. Juan 10/38 ante las dudas nos recuerda *Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras y sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre*.

Si somos capaces de eliminar nuestras dudas éste mundo marcharía mejor, actuemos como nos indican nuestros asesores espirituales y no olvidemos que somos pecadores y el mal nos acecha, pero aunamos nuestro esfuerzo para que nuestro colectivo de Hermandad sea ejemplo a los demás. Seamos valientes (Juan 8/31-38) *Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres*

Queda menos para la Coronación de Nuestra Señora de la Estrella, Jerezana y Lasaliana "Jerez y para Jerez" Y prueba de ello son las adiciones que se están uniendo a ella. Espero y deseo que esto nos lleve a ver la realidad de nuestra Fe unida a María.