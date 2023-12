El cante, el mejor de los cantes debe tener sabor a añejo; es como el vino viejo, que emociona por olor y sabor. Según van pasando los años más cariño se va almacenando en el sentimiento del aficionado, más veces recuerdas a aquellos/as que pudieron y supieron alegrarte y emocionarte en noches de peñas, tablaos y escenarios varios… Desgraciadamente cada vez queda menos de la vieja escuela cantaora por lo que, es gratificante y celebrante la aparición de un cantaor que arrastra desde su voz el añorado eco del cante añejo. No deseo hacer comparaciones, sólo resaltar la emoción que me produce oír la voz afillá de un Luís “El Zambo” como en su día me emocionó y continúa haciéndolo un Tío Gregorio Manuel Fernández “El Borrico”, un “Sordera”, un “Terremoto”, el torrente de “La Paquera”, un “Agujetas”, los “Moneo”, los “Carrasco”, etcétera.

Lo expuesto hasta el momento lo propicia el hecho de que, La Guarida del Ángel avanza le programación del XIII Off Festival con dedicación a Luis Fernández Soto, Luis “El Zambo”, cantaor -felizmente en activo- que mantiene el eco santiaguero de sus mayores para entregarlo cuando la ocasión es propicia, como el pasado mes de noviembre -día 4, rubricó la Cátedra de Flamencología de Jerez, al concederle la Copa Jerez de Cante en el transcurso de la gala de entrega de los Premios Nacionales de Flamenco.

Junto a Luis “El Zambo” como cabecera de cartel, Mario González, promotor y responsable máximo de Off Festival, ha confeccionado un programa tan atractivo en número y calidad de sus intérpretes que, desde el 23 de febrero próximo y hasta el 9 de marzo permanecerá abierto en la sede de La Guarida del Ángel, local sito en la calle Porvenir, con intervenciones de baile, cante y toque de guitarra. Entre otras y otros, pasarán por el escenario del referido local María de Mar Moreno, Juana del Pipa, Manuela Carpio. Macarena de Jerez, Carmen Herrera, María Vargas, Capullo de Jerez, Alberto Sánchez, Antonio Reyes, Eva del Cristo y Manuel Cantarote, entre otros.

Coincidente en fechas, la XXVIII edición del Festival de Jerez, con un total de 40 espectáculos, verá su alumbramiento en el Teatro Villamarta con la intervención de la bailaora isleña -días 23 y 24 de marzo-, Sara Baras, Premio Nacional -entre otros-, de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces de Jerez. Como en la programación antes referida, intervendrán bailaoras/es así como intérpretes del cante y el baile bien de manera personal o mediante espectáculos creados por estos para la ocasión. Un feliz 2024 para el flamenco y todas las artes, así como para quienes tienen la atención de leer en “papel” estos semanales apuntes.