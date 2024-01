Comenzamos el año bajo el signo de una nueva espiritualidad dominante: New Age. Ni fú ni fá, sencillamente perversa. Ante el vacío interior del hombre se precisa de una respuesta que le llene de encanto y le sostenga en su nada. Qué mejor que una espiritualidad mágica carente de estructura (aparente) sin iglesia, sin religión y, por supuesto, subjetiva, relativa y sensiblera. Un producto de mercado más accesible que la exigente religión cristiana. Ha llegado la nueva forma de ver y entender el universo. Se trata de que tú te relaciones con el misterio del cosmos sin mediaciones que estorben. Tú y la trascendencia, mi mente y Dios, mi locura y la suya, mi ser y su arcano; sin arbitraje que estorbe, sin reglas de juego para la pachanga. Algo así como las emocionantes parejas de hecho, sin familia, sin padres, sin suegros, al libre albedrío, a lo sumo, con una caja de arena para el gato y una cuenta bancaria que lo resista.

Es curioso que lo inventaran los intelectuales norteamericanos para quitarle la razón a toda religión sensata que fuera racional. Paradojas de la vida. Buscando el espíritu y la energía astral se quedaron con una especie de desbarre irracional que, motu proprio, llamaron verdadera espiritualidad. Una metempsícosis de la religión parecida al gazpacho andaluz, pero sin sal. La razón de la sin razón, vaya. Pero tuvo su éxito, y sigue teniéndolo entre los que no quieren someter el rabo primario y ancestral. Como si hubieran descubierto la amígdala cerebral primigenia.

Primero fueron los ‘trascendentalistas’, luego los ‘hippies’, con ese misticismo de corte orientalista que terminaba en marihuana y porro, tan importante para el contacto con la naturaleza ecológica del ‘bon vivant’. Tenía su qué de romanticismo utópico, sin duda, pero como la falsa moneda ‘que de mano en mano va’. Todo se les va en parapsicologías, cienciologías, contactos extraterrestres y folklore al mejor y más casposo estilo Hollywood. No queda aquí la cosa, sino que se ha inflado hasta contaminar todos los espacios de nuestra sociedad licuescente. Donde prima lo sensible sobre la razón y el pensamiento lógico, donde la exaltación emocional prevalece, anida la New Age.

Abrid lo ojos y ved que está en los lugares más insospechados de la falsa mística, de la religión superficial y del encanto efervescente. El excesivo abrazo, emocionalismo sangrante, nubla el análisis de la razón; y si no son sinceros, emponzoñan de hipocresía. Las masas son fácilmente sugestionables con la influencia de los nuevos gurús populistas. O somos muy esnobs o muy tontos. Nos dejamos llevar por la última corriente espiritual con sus métodos; cuando, en realidad, ya está todo descubierto en nuestra rica y maravillosa cultura cristiana, a la que se pretende ningunear. Preferimos apuntarnos al milenarismo utópico de ideología naturalista, que lo único que ofrece es una paz impersonal y boba, de abraza árboles, antes que descubrir el trato personal y comprometido de un Dios ‘que vive con nosotros, llora con nosotros, ríe con nosotros y bebe con nosotros el vino en la taberna’.

Se lleva el orientalismo zen, la meditación con suaves gongos tibetanos y la música de cascadas envolventes ¡qué bonito! Son las señas de la posmodernidad cultural donde los convencimientos se desvanecen (ya no hay dogmas) y los productos light han insuflado el corazón de todo. La singularidad se ha perdido en el globalismo y la religión se ha hecho sincretista y majadera. Lo mismo da que adores a un gato que a un chorlito ¡Es todo tan respetable! ¡Viva la dispersión y esa macedonia religiosa en que Odín manda tanto como Cristo y el Ramadán es lo mismo que la Cuaresma!

La Nueva Era ha descubierto a los druidas y prima más la astrología que la encarnación. El subjetivismo se ha propuesto encontrar en el interior humano la clave de interpretación de la realidad, siendo que ahora uno mismo es el ser supremo. Tiene mandanga la cosa. Pero como todo esto da bienestar psíquico, la New Age ha conquistado el espacio corporal hasta límites insospechados. Véase el dominio que ejerce sobre nosotros con los regímenes alimenticios, la obsesión por el cuerpo y el goce máximo sexual ¿Es malo? No, pero como decía Chesterton: ‘quien no cree en Dios, se expone a creer en cualquier cosa’. Ahí estamos, secularizados perdidos y buscando al mismo tiempo una espiritualidad que satisfaga; siendo que la encontrada ahora, que nos conviene, es más atroz que la que nos estaba dando consistencia y sentido. Algo de verdad hay: el hombre sigue escudriñando un nuevo significado a la vida, aunque sea por caminos ambiguos y equivocados.

Lo triste radica, a mi entender, en que las ideas de la New Age llegan a influir tanto en los católicos ignorantes, que no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con el auténtico cristianismo. Pelagio estaría contento al ver cuánto caso le hace el hombre moderno, tan agnóstico, tan voluntarista, tan prepotente, al creer que, con sus propios medios, sin necesidad de gracia puede salvarse y salvar al mundo. ¿No será la New Age una reencarnación del gnosticismo y el pelagianismo? Nihil novum sub sole.