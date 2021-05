Apuntes sobre la estupidez

Unabuena parte de la vida se las tiene uno que ver con los demonios, esos diosecillos inferiores, íncubos y súcubos, que trasiegan el ánima del cuerpo. Cada individuo tiene uno asignado, porque de otro modo no se explica el grado de estupidez que anda por nuestros lares. El Eclesiastés lo subraya de manera rotunda: 'stultorum infinitus est numerus'. Aunque yo dude de esa divina sabiduría, pues no puede ser que el creador dejara en ese estado a todos los que son y lo parecen, y a la mitad de los que no lo parecen. Sería demasiado cruel; pero lo parece. La estupidez sigue rodando; y aunque no es maldad, hace más daño, daña, dañe. ¿Debemos hablar en masculino, femenino o neutro? Los tontos no lo dudan y avanzan más deprisa que el conocimiento. Todos hacemos alguna tontería, porque forma parte del aprendizaje hasta salir de la ignorancia, pero tarde o temprano la inteligencia recapacita y te hace caer en la cuenta de la tontería hecha; el problema del necio es que sigue y sigue y sigue… aunque se acabe el horizonte, la linde, que se dice en rústico.

Como vivimos en pensamientos líquidos, no es de extrañar que la tontería ideológica pseudo intelectual ablande el cerebro. Hay corrientes afirmando que no hay verdades absolutas, y, naturalmente, lo dicen de manera tan absoluta que se contradicen. Todo lo relativizan, y los muy necios apoyan su argumento en 'lo dijo Einstein'; como si éste hubiera concomitado en algo su Teoría de la Relatividad con la idiotez del relativismo campante ¿Que no hay verdades y certezas? Después de tanta historia, el hombre ha llegado, con muchas lágrimas, a algunas certidumbres incuestionables. Recomiendo a tal efecto un estupendo libro 'Breve tratado sobre la estupidez humana' en el que el profesor Ricardo Moreno Castillo disecciona la plúrima estupidez que nos rodea. Verbigracia: el hombre sabe que la libertad del individuo es incuestionable. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas saber que ningún hombre puede ser esclavo de otro ¿Es esto una verdad relativa? La conquista en el pensamiento y en las leyes de la igualdad entre hombres y mujeres sería otro buen paradigma añadido. No creo que sea un tema discutible y tampoco relativo. ¿O es relativo que todos tengamos derecho a voto? Hay conquistas históricas indiscutibles. Tampoco es relativo el hecho de ir al hospital si te encuentras enfermo de coronavirus. Supongo que la ciencia habrá realizado algunos avances innegables. Y hasta la técnica y la física, que tanto ha progresado, sabe que no puede sacar la energía de la nada; como tampoco existe el jarabe de la eterna juventud. Conjeturo con que sean certezas conquistadas y no relativas, por más negacionismo que se de en este patatal de ignorantes graduados. Y en el plano moral, sostengo lo mismo: es mejor ser bueno que malaje; más excelente es la paz que la guerra; más admirable la belleza que la fealdad, por más que se empeñen algunas modas 'abertzales' en implantarla; que la prosperidad sobrepase a la miseria; que cunda la inteligencia entre tanta necedad…Presumo que no hay duda en estas evidencias. Las hemos recibido de otros, que nos las han enseñado como fruto del pensamiento humano. Tenemos la suerte de vivirlas en presente sin haberlas merecido con nuestro sudor.

Desgraciadamente estamos enjaulados en ideologías que nos impiden pensar (salvo que seas tabernario y tomes cerveza con berberechos) Todo ha de ser políticamente correcto, sin que podamos encontrar una receta que disminuya tanta estupidez humana. Me gustaría escuchar el veredicto de los politólogos cuando ven que la estulticia interfiere inoculando los partidos con fanatismos, ambiciones e intolerancias (véase el expediente incoado a J. Leguina y Nicolás Redondo) ¿No será este el freno de todo progreso? ¿Se puede, con criterios de hoy, negar la democracia griega porque no todos votaran? ¿O es que la nuestra es irreversible? Los estúpidos dan por hecho que las conquistas más elementales son inalterables; y no es así. Nuestra democracia es todavía muy endeble como para resistir a la estulticia ¡Cuidado! Con los tontos todo revierte en un castillo de naipes, porque, no teniendo pensamiento, las conquistas más evidentes se pueden perder por el camino. ¿Pues no hay quien quiere romper la Constitución? No se dan cuenta de lo fácil que resulta volver a una dictadura. Véase Venezuela, Nicaragua, Cuba… solo 'un poné'. Se ha activado la parte tonta del cerebro político, y eso es más peligroso que los abencerrajes. A base de eslóganes, ideas fuerza, han bloqueado el pensamiento juicioso, y no digo más. Que por más que el refrán diga: 'sabe más el necio en su casa que el cuerdo en la ajena'; mejor me quedo con la refutación que esgrime D. Quijote: 'El necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa de que sobre el cimiento de la necedad no se asienta ningún discreto edificio'.