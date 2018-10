Armas y doble moral

A TODOS aquellos que les gusta el fútbol saben que el Eibar (un prodigio de gestión humilde, por cierto) es conocido como el equipo armero. Y lo es porque en la localidad eibarresa se hicieron las pistolas que el Ejército español, las Fuerzas del Orden y soldados de medio mundo han llevado encima. Jamás he escuchado una crítica porque Eibar hiciera de las armas su principal industria hasta los años 90. A menos que se considere que las pistolas son tan inocentes como las gominolas no habría de qué preocuparse. Pero no es el caso. Las pistolas matan. Y mucho. Ahora hacen escopetas. Que también. Resulta que en el sur de España, ese sur que siempre hace las cosas mal en este país cainita, también se hacen armas, e incluso se desarrollan con proyectos especialmente exitosos. Ahora ponen el grito en el cielo los fariseos de turno, aquellos que quieren hacer política jugando con el empleo de todo un sector. Señores, por una vez empiecen ustedes a poner orden por el norte y, si lo consiguen, vengan al sur. Quizás el problema es que no les interesa empezar por 'arriba'. No sé. Es una especie de sospecha de ojos, briznas de paja y vigas.