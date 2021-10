Aquellas Artes Gráficas

Como empieza el himno del Arrebato, ese que es el más bonito del mundo: Dicen las lenguas antiguas… Pues dicen las lenguas antiguas, las voces más ciertas y conocedores del Jerez que se fue, que las Artes Gráficas en nuestra ciudad eran las más importantes de España. Nos cuentan que decir que trabajabas en algunas de las empresas gráficas que existían en la ciudad era aval poderoso para que fueses recibidos con honores en otros lugares, si requerías trabajo en alguna industria del ramo. Tal era la solvencia, profesionalidad y acierto que tenían los empleados de un gremio que hoy está casi desaparecido. Los muchos trabajos salidos de las Artes Gráficas Jerezanas eran considerados de poderosa trascendencia artística y solicitados en todos sitios. Lo mismo que ahora. Les cuento una historia rocambolesca que he conocido en los últimos meses en torno a un encargo para una publicación. Se envía a una imprenta, de las muy reconocidas de la zona, todo el material para una publicación específica. Al cabo de los días se nos remite la misma, supuestamente terminada y para ser difundida. Al abrir los paquetes se observa que todo es un desastre: los colores de las imágenes no se corresponden absolutamente con los originales que se les habían enviado, las imágenes aparecían absolutamente desenfocadas, borrosas. Se devuelve el trabajo, con la primitiva prueba que debería haber sido tomada como referencia. Llega la nueva edición, supuestamente corregida. Las imágenes estaban en la misma situación o, si me apuran, peor; sólo había dado mínimamente con la referencia de color original; sin embargo, la encuadernación era todo un desastre, deshaciéndose los libros nada más que se abrían. Hubo que devolver - y hasta tres veces - todo el trabajo para ser realizado de nuevo. ¿Qué tienen estas artes gráficas de ahora que no tenían aquellas tan alabadas en todos los sitios? Al menos, por lo vivido en esa empresa en concreto, una falta absoluta de profesionalidad. Tomemos nota y, en este caso, cualquier tiempo pasado fue mejor.