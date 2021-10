Artistas flamencos a través de los dibujos de 'oñi'

Más de treinta artistas exponen sus obras en el Ateneo de Jerez en colaboración con la Asociación GastroArte Sin Fronteras de Lebrija (Sevilla), conmemorando el V Centenario del Fallecimiento del autor de la primera gramática castellana, Elio Antonio de Nebrija. Acuarela, cerámica, escultura y fotografía entre otros trabajos quedan expuestos a la consideración del público en la citada muestra colectiva e itinerante. Coincidiendo con dicha exposición, la profesora y pintora lebrijana Antonia Castillo Moreno "Oñi", con el respaldo del Ayuntamiento de la citada población y la Diputación de Sevilla nos brinda la posibilidad de admirar los retratos de artistas flamencos -cante, baile y toque-, recogidos en su segundo libro. Desde 1974 -fue su primera muestra en una colectiva en Moguer (Huelva)-, "Oñi" viene exponiendo en colectivas e individuales, muchas de ellas en Jerez, como ésta referida en el Ateneo, algunas de ellas en colaboración con su esposo, Benito Sánchez Vidal de Torres, acreditado fotógrafo.

Para "Los artistas flamencos a través del dibujo 2", "Oñi" ha contado con comentarios diversos que sirven de prólogo a la publicación, firmados por el alcalde y delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Lebrija, José-Benito Barroso Sánchez y José Ángel Martínez Fernández respectivamente, además de la periodista Araceli Pardal y el autor de esta información. Del primero de los comentarios, el escrito por el alcalde lebrijano quisiera recuperar el párrafo segundo por considerarlo de todo punto acertado: (sic). "Las poses, las hechuras, la anatomía de un instante único reflejado en el rictus de un artista que se deshace en el cante; los brazos gráciles de una bailaora que respira al compás del movimiento; los delicados toques de una guitarra… Todas esas sensaciones que concurren sobre los escenarios de lo jondo se convierten en el carboncillo de "Oñi", en una intensa pulsión capaz de transformar el folio en blanco en arte vivo y vivido, siempre a pie de escenario. Los dibujos de "Oñi" están captados en momentos, perfeccionados en ocasiones valiéndose con posterioridad del trabajo fotográfico de su esposo. Así lo refiere el concejal de Cultura: "Oñi" hace sus dibujos directamente de la actuación, captando gestos, movimientos y rasgos más característicos de cada artista: después, en su estudio, con las fotografías captadas por su esposo, culmina sus trabajos creativos".

De mi colaboración quisiera quedarme con lo siguiente: "la reseña de nombres que desde Lebrija me remite la Licenciada en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría -a fin de que apunte algún comentario que ilustre la presencia de sus dibujos en la publicación-, la encabeza José Soto Soto (José Mercé), todo un lujo para el mejor encabezamiento `porque como dijo Federico: "El ángel ondula sobre la frente, guía y regala; la musa dicta, y en ocasiones sopla. Pero estas cosas vienen del exterior; en cambio el duende, ¡ah!, el duende, amigos, está en uno, en la sangre, en el alma". ¿Es preciso decir más". Después me enfrasco en lo siguiente: "Manuel Moneo, su hermano Juan "El Torta" y Antonio "El Chocolate" -los tres por los cielos de Jerez y Sevilla- llegaron a alcanzar la gloria reservada solo a los genios". Otros nombres insertos en la lista que me propuso "Oñi" pertenecen a un ayer próximo aún y felizmente a un hoy, tales Luís Fernández "El Zambo" (voz y compás a un tiempo para emocionar siempre); Miguel Flores "Capullo de Jerez" (torbellino del compás); José Cortés Jiménez "Panseqsuqito" (personalidad incuestionable); Tomasa Guerrero "La Macanita" (la voz rabiosamente negra); Fernando Moreno (empieza el llanto de la verdad guitarrística) y así hasta desembocar en el grupo -numeroso por demás'-, de los más jóvenes: Antonio Reyes, Jesús Méndez, Rancapino hijo, Ezequiel Benítez, María Terremoto, Dolores Agujetas, Lela Soto, Manuel de la Fragua…