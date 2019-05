El fútbol español vivió a principios de esta semana un duro golpe con la detención de varios futbolistas y de un presidente de un equipo por un presunto amaño de partidos. Esta práctica fraudulenta, en este u otro deportes, siempre ha sido lo más parecido a ese dicho sobre las meigas; nadie las ha visto pero haberlas haylas. Ahora, y gracias a las nuevas tecnologías, se ha dado un paso más ya que de los tradicionales maletines en el 'hall' de un hotel se ha pasado a la 'sofisticación' de apuestas online que cuyas marcas ya inundan, y patrocinan, cualquier evento deportivo. Ahora bien, esta operación ha demostrado la avaricia de un grupo de privilegiados que tienen la suerte de vivir muy bien gracias a un deporte de masas, aunque con hechos así parece que no les es suficiente y no dudan en seguir enturbiando la competición. Las apuestas deportivas online son una práctica que en España debe empezar a limitarse porque es un problema serio, no solo por la adulteración de la competición que puede generar sino por la adicción que genera, especialmente entre jóvenes.