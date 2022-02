La expresión italiana "traduttore, traditore" aunque no debe ser tomada al pie de la letra ("traductor, traidor"), sí indica los errores graves que cometen algunos traductores que no lo hacen bien, mejor dicho, que lo hacen rematadamente mal. Mi amigo y compañero Patrick Ilunga Kabanga y servidor, él desde el swahili, yo desde Cervantes, incurrimos, con ímprobo esfuerzo, en la tarea de buscarle el espíritu equivalente africano a las expresiones del lugar. No es de extrañar que, en este menester, recapitulemos el lenguaje de capataces y costaleros en el intento de trasladarlo a la mismísima sabana subsahariana; quién sabe si preparando la posible cultura aveniente o la salida de algún paso por la majestuosa llanura congoleña. Ninguna de las dos posibilidades me extrañaría a estas alturas de lo humano amenazado. 'Polepole', en swahili, quiere decir poco a poco, marcha lenta, queda, calma, despacio, sin agitación, sin sobresaltos. Para todo esto se usa 'polepole'.

En nada resta este significado, según él, al hecho de la decisión que todo ejercicio necesita para la ejecución de un acto. Pongo por caso al alpinista que sube audaz y resuelto la montaña, y ha de hacerlo, sin embargo, despacio, cadencioso y con tiento, como un domador de caballos, que decididamente no debe nunca hacer un mal gesto ni alzar el tono de voz más de lo que debiera con tal de no resabiar el comportamiento del equino. Todo ha de hacerse con mesura, sin sobresaltos, a la vez que con decisión y providencia. "Despacio, como se apartan los toros en el campo. Despacio, virtud suprema del toreo. Despacio, como se doma un caballo. Despacio, como se besa y se quiere. Como se canta y se bebe. ¡Como se reza y se ama...Despacio!", que escribiera Don Álvaro Domecq y Diez. Hoy la vida, tan difícil de ponderar en el tiempo, nos lleva, por su propia inercia, a tope de marcha. Hemos llegado, con frenesí, a la embriaguez de la velocidad para llegar a esa ninguna parte en que el impulso epidérmico se encuentra con la vana ilusión: la que gusta del espectáculo pasajero de los fuegos artificiales; la que no sabe cavar surcos profundos para cimientos resistentes; la que se mueve a ritmo de publicidad actualizada y al abordaje de lo sensorial y pasajero. Es la cultura del sándwich más que del puchero, del fast food más que de la cocina de la lenta brasa de sarmiento. Yo creo en la fuerza de lo lento, sobre todo, en la relación con los demás, que suele ser nuestro amparo cuando se cuaja en el poco a poco y se va haciendo firme con el tiempo. Paso a paso, polepole, sin cansarse, sin rabia, pero con esa 'determinación muy determinada' que, sin fanatismo delirante, se esfuerza en la consecución de la esperanza. Necesitamos tiempo para no ir de prisa, porque la prisa nos roba la vida y, probablemente, aquello que más merezca la pena. Sé que, en el circuito, la gradualidad de velocidades importa poco y se valora el olor a gasolina y a especialistas en arrancadas; pero, en la vida, la velocidad hay que adecuarla al terreno, y esa orografía reside en el corazón. Las emociones veleidosas pasan factura, porque no entienden que, además de ir a todo gas, hay que llegar a término, que siempre está más allá de lo sospechado. Hay listillos del adelantamiento peligroso porque no soportan los atascos, no entienden de paciencia, ni saben de límites. De esos ¡libérame domine! Son los grandes idealistas que te meten en un lío en menos de un santiamén, tan superficiales e improvisadores como tornadizos, capaces de salvar el mundo con sus ideas como de hundirte en la peor de las miserias ¡ojo con los rápidos en todo! Conviene respetar los plazos, los lentos brotes de la siembra, para no caer en la voracidad ansiosa de los resultados inmediatos, que son todos espejismos y triunfos alucinógenos. Mejor intenta, aunque requiere entrenamiento, como todo, algo tan sencillo como el respeto a las germinaciones subterráneas, para sujetar el imperio de nuestros deseos y la dictadura de nuestras pasiones. Y lo que refiero tanto lo cargo a la política como a la cocina o la religión. Desconfía de ellos para tu auxilio, que, cuando la carretera empieza a subir, te dejan en la estacada, por la sencilla razón de que ellos son especialistas en llanos y bajadas; de esfuerzo, aspereza, dureza y trabajo, nada. Y ya sabemos que, en la fábula de la liebre y la tortuga, el secreto está en la regularidad. Para lo poco se necesita mucho tiempo, como el atleta que quiere rebajar una décima de segundo: necesita tiempo, entrenamiento y sacrificio. ¿Cuántos bocetos pintó Velázquez? ¿Cuántos ensayos para el buen andar de un paso? Ahora que estamos en el fragor de los ensayos costaleros, poco a poco, con la pasión por el trabajo bien hecho, el amor por el oficio, la inspiración sudada y el horario espartano de quienes quieren hacer de la semana santa un espectáculo majestuoso de fe, devoción y sentimiento. Habrá que inventar la lentitud, puesto que ya hemos inventado la velocidad. Poco a poco. Polepole