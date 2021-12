¡Basta ya con la hostelería!

Hasta aquí hemos llegado. Ya está bien. Siempre señalan al mismo lugar, perdidos. A ver de qué manera comprenden los políticos que la hostelería no es la culpable de esta pandemia. ¿Por qué siempre atizan a los mismos? Ahora es el certificado COVID. Incluso algunos hablan ya de cierres parciales, número de comensales por mesa, e incluso confinamiento nocturno, con el cierre por ende de la hostelería de la noche. ¿Por qué? Pues la línea maestra del comité de expertos - ahora técnicos sanitarios - siempre pasa por restringir de alguna manera a la hostelería. Certificado COVID que no se solicita en grandes superficies, ni en tiendas, ni en supermercados. Teóricamente porque en estos lugares llevamos la mascarilla obligatoria, pero, ¿de qué manera? Si todos llevaran la mascarilla correctamente puesta… pero es obvio que no.

El ensañamiento con los hosteleros no tiene nombre. Tanto por lo político como por lo social. Como si fueran ellos los culpables de que tengan que solicitar obligatoriamente el pasaporte COVID. No hay derecho que se inste en redes sociales a no acudir a los establecimientos que cumplan con esta ley, que aunque absurda es obligatoria de cumplir. No coarten más la libertad de los hosteleros. Son quizás los bares y los restaurantes de los que mejor se han adaptado - sin rechistar - a la pandemia, poniendo todo tipo de protección, distancia entre mesas - eliminando por supuesto comensales -, por un tiempo sin barra siquiera, etc. ¿Para qué? Para que cuando vuelve el virus a resurgir, por esta nueva cepa y porque estamos en invierno se les vuelva a señalar.

Pero yo rompo una lanza por los hosteleros, que ponen todas las garantías para que podamos disfrutar de su gastronomía en plenas condiciones de seguridad sanitaria. Aprovechen estas fiestas navideñas para comprobarlo. En la hostelería se respetan aforos y distancias. Que es lo que se nos pide a todos. Lo demás queda en la seguridad personal y en la honestidad de cada uno. Cuídate tú mismo para cuidar a los demás. Pero dejen ya en paz a la hostelería. No es el problema.

Feliz Nochebuena y Navidad a todos. Nos vemos en los bares y restaurantes, siempre con una copa de jerez o manzanilla de Sanlúcar. ¡Salud!.