Me veo en la obligación de insistir en el tema viendo que el Ayuntamiento no lo hace. Hay por las calles de la ciudad lo que vengo a llamar 'basura vieja', la que ya lleva un tiempo considerable tirada en la acera. Fíjense. No sé si será por respeto a su edad pero ahí la veo todos los días, desde hace semanas, sin ser recogida. Quizás recuerden aquella fantástica serie infantil 'Fraggle rock', uno de los personajes era la 'señora Basura', cuya sabiduría de los años le servía para dar consejos a los Fraggle. Pues así es, hay muchas 'señoras Basura' con las que se cruzan a diario. Van tomando empaque cada 24 horas hasta que al cabo de varias semanas son retiradas. Se acumulan debajo de los coches, en los rincones, en los parques, pero ojo, no las verán por el centro, en pocas ocasiones, habitan más alejadas de este cordón. La 'señora Basura' no dudará en darle truquillos, no desprecia a nadie y mira a todos por igual. Vayan acostumbrándose. Parece que por ahora ha venido para quedarse.