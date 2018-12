Blanca Navidad y negras aguas

No es cuestión de ir dando palos de ciego. Ni mucho menos. Pero resulta cuando menos necesario aportar dosis de lógica a la vida común. No son pocas las voces que se elevan para solicitar que durante las fiestas en las que Jerez se echa a la calle (y con ellas numerosas personas venidas de otras localidades) se instalen en las calles del centro urinarios públicos. Hay jornadas en las que ni los bares pueden atender la demanda que, a este respecto, se les viene encima. En mano de la persona queda pedir una pequeña consumición antes de acceder al mingitorio. Eso ya es cuestión de cada cual. Lo cierto es que hay calles por la zona de la Basílica del Carmen que algunas noches de este mes han estado absolutamente intransitables. Debe hacerse por imagen pero, sobre todo, por higiene. No olvidemos nunca que uno de los grandes avances del ser humano fue conducir las 'aguas negras' de forma subterránea a través de cloacas, lo que incrementó la esperanza de vida. No vayamos para atrás.