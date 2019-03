No dudo de las buenas intenciones del ministro de Cultura, José Guirao, con su visita a Jerez. Su presencia es importante para el Festival porque supone un respaldo institucional que, por cierto, la 'nueva' Junta de Andalucía aún no ha querido darlo, y eso que hay motivos de peso para que la visita a la ciudad de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, no se demore en exceso porque está más que obligada a despegar dudas sobre qué pasará con el Museo del Flamenco de Andalucía. Ya no es momento de compromisos sino de empezar a plasmar realidades en el BOJA. Pero volviendo a Guirao, anunciar que se está estudiando adelantar la convocatoria cuando al actual Gobierno le quedan tres telediarios -el miércoles, concretamente, se disuelven las Cortes- parece más un brindis al sol que algo que pueda llegar a hacerse realidad. Salvo catástrofe, tarde o temprano se convocará la subvención anual y el Villamarta volverá a competir por conseguir los 110.000 euros que recibe cada año; pero antes se antoja complicado.